El actor Octavio Ocaña es recordado por su familia a siete meses de su trágica muerte

Este 29 de mayo se cumplen siete meses de la muerte del actor Octavio Ocaña, quien es recordado por su personaje de Benito Rivers en la serie ‘Vecinos’, motivo por el cual sus familiares lo recordaron con una serie de conmovedores mensajes.

Fue el pasado 29 de octubre cuando el mundo del espectáculo se conmocionó con la trágica muerte del actor de 22 años Octavio Ocaña, quien se ganó el cariño y reconocimiento del público por su personaje de Benito en la serie ‘Vecinos’, y que hasta el momento sigue provocando especulaciones debido a la serie de inconsistencias presentadas por las autoridades.

A siete meses de su partida, la primera en compartir un conmovedor texto fue su hermana Bertha Pérez Ocaña, quien a través de su cuenta de Instagram expresó su profunda tristeza.

“Hoy solo sé que se cumplen 7 meses sin ti, te extraño, te amo y te recuerdo todos los días de mi vida“, fue el mensaje con el que acompañó una postal de ambos abrazados.

Mientras que su otra hermana, Ana Leticia, compartió un fragmento de la canción “Descansa Mi amor”, con la que hizo alusión al inmenso dolor que siente al no poder estar con él.

“7 meses campeón. Nunca vas a dejar de dolerme, besos al cielo“, escribió junto a una fotografía de su fiesta de 15 años en la que aparece acompañada por el actor que apenas era un niño.

Quien también compartió unas palabras fue la señora Ana Lucía Ocaña, pues además de mostrarse conmovida volvió a exigir justicia para su hijo, que de acuerdo con las autoridades del Estado de México, habría ocasionado su propia muerte al accionar el arma que llevaba al momento de una persecución policiaca.

“Mi niño hermoso hoy cumpliendo 7 meses de tu partida sin regreso, doliendo cada día con el corazón echo pedazos, tratando de evadir la realidad de que ya no estás y luchando por tu justicia terrenal que llegará de esos infelices que acabaron contigo mi niño nos vemos en la vida eterna QEPD por siempre mi rey, hijito y niño hermoso por siempre nuestro Tavito”, señaló.

Por su parte, Nerea Godínez, quien era pareja sentimental del actor, también dedicó unas palabras en las que se refirió al profundo amor que aún siente por él.

“Y es que me enamoré tanto de ti que aún recuerdo el olor de tu piel y como era el acariciarla, admirar cada una de las pecas que tenías, te amé, te amo (cada día más) y te amaré eternamente. A 7 meses que han sido de sentimientos a flor de piel que simplemente no tienen explicación, de seguir negada a que nunca más volveré a verte… a 7 meses… Dueles más que nunca”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Nerea González (@nerea.gogo)

