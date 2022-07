Se ganó el Jackpot de Mega Millions y ahora Powerball sortea $170 millones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Jackpot de Mega Millions finalmente tuvo un ganador, un residente de Illinois que esta mañana se convirtió en millonario; sin embargo, hay una nueva posibilidad de ganar mucho dinero, con el sorteo de Powerball.

El Jackpot de esta noche para el sorteo de Powerball está muy lejos de alcanzar los $1,280 millones que sortearon este viernes en Mega Millions; sin embargo, ¿quién diría que no a un premio de $170 millones?

Ese monto es el que estará en juego esta noche, alrededor de las 10:59 pm horario de Este, con una opción de pago en efectivo de $100 millones de dólares.

Cómo se juega Powerball

Las reglas para jugar al Powerball son muy parecidas a las del Mega Millions, pero con algunas diferencias sustanciales.

Para participar es necesario que compres un boleto de $2 dólares y que selecciones cinco números, del 1 al 69, de un primer grupo; además de un número Powerball de un segundo grupo, del 1 al 26.

Una gran diferencia con Mega Millions es que en Powerball puedes multiplicar el premio por 2, 3, 4, 5 o 10 veces, con la opción Powerplay, para la que debes pagar $1 dólar adicional.

Aquí hay una particularidad importante que es que el multiplicador Powerplay 10X solo se puede jugar si el premio mayor supera los $150 millones de dólares, como es el caso del sorteo de esta noche.

La lotería Powerball se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes y su premio crece hasta que un afortunado jugador se lo gana, tal como ocurre con Mega Millions.

Qué probabilidades tengo de ganar Powerball

Esta es también otra diferencia en comparación con Mega Millions, pues mientras que en esta las probabilidades con de una en 302 millones y bajan conforme el premio se reduce, en Powerball la probabilidad de ganar es siempre la misma.

Según la página oficial de Powerball, la posibilidad de ganar el bote inicial de $40 millones de dólares, con el que siempre arranca el sorteo, es de una en 24.9.

No importa cuánto incremente el Jackpot de Powerball o si se incrementa el número de boletos vendidos durante un sorteo, tus posibilidades de ganar siempre serán de una en 24.9.

Que otras loterías se pueden jugar

Además de Mega Millions y Powerball que se juegan en prácticamente todo el país, hay otras loterías locales con las que también pueden ganar.

1. California

Se sortean: SuperLotto PLUS, Fantasy 5, Daily 3, Daily 4, Daily Derby y Hot Spot Bulls-eye.

2. Nueva York

Se juegan: New York Lotto, Cash4Life, NUMBERS, WIN 4, Take 5, Quick Draw, Money Dots y New York Pick 10.

3. Texas

Los sorteos son: Lotto Texas, Texas Two Steps, All or Nothing, Pick 3, Daily 4 y Cash 5.

4. Georgia

Se juegan: Cash 3, Cash 4, Cash Pop, KENO, Fantasy 5, Cash4Life, Georgia 5 y Jumbo Bucks Lotto.

5. Arizona

Los sorteos son: The Pick, Triple Twist, Fantasy 5 y Pick 3.

6. Florida

Los sorteos son: Florida Lotto, Cash4Life, Jackpot Triple Play, Cash Pop, Fantasy 5, Pick 5, Pick 4, Pick 3 y Pick 2.

