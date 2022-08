Chiquis Rivera luce su retaguardia de perfil, posando en un sofá

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera causó furor durante su primera presentación en el programa de televisión “La academia”, luciendo sus curvas en un ajustado enterizo amarillo. Casualmente aprovechó que en los estudios se encontraba un sofá que combinaba con el color de su atuendo, y lució su retaguardia en unas fotos que posteriormente publicó en su cuenta de Instagram.

Chiquis logró ovaciones del público al interpretar varios de sus éxitos, pero a muchos de sus fans les llamaron la atención las expresiones de Lolita Cortés (que forma parte del panel de jueces en el programa), por lo que se lo hicieron saber a la cantante, quien respondió: “La verdad no me fijé, pero espero haya sido una cara buena, ¿sonriendo?… pero no, la verdad estaba muy enfocada”. Sin embargo, en uno de sus mensajes publicados en sus historias de Instagram de este domingo Chiquis escribió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Cortés: “¡Buenos días! Aunque te hagan caras y se les note la amargura, tú se TÚ! Se feliz! Se nice! Que nadie cambie tu esencia”.

Hace tan sólo unos días Chiquis Rivera estrenó el video de su más reciente sencillo “Entre besos y copas”, el cual lleva ya más de 141,000 vistas en YouTube. El clip tuvo locaciones en Mazatlán, Sinaloa, donde hace varias semanas la cantante se dejó ver, compartiendo en Instagram algunos de sus mejores momentos durante los días de grabaciones. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

