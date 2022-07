Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de Julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Leo

Ándate con cuidado pues una traición se aproxima y será muy dolorosa pues perderás a personas que considerabas muy importantes en tu vida. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas cuestiones que te ocurrieron en el pasado, ya no confiaras tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. Aguas con un vecino o vecina te va traer en chismes. Deja de martirizarte por las noches, no pienses lo que no has logrado o lo que te ha salido mal, mejor ponte las pilas en cumplir esas metas que buscas.

Virgo

Échale ganas a sueños y metas o de lo contrario ahí se van a, quedar estancados y si tú no vas por ellos la vecina no lo va hacer. Ten presente que las amistades en tu vida son exprés, pero tú sabes con quien puedes confiar y quien merece estar en tu vida por siempre. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas hacer corte de personal en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad. Cuidado con chismes de familia, los traerán en boca en boca. El pasado podrá seguir en tu mente y quitarte el sueño, pero en la medida que no te dejes caer será en la medida que en poco tiempo quedé bien sepultado todo eso que te ha hecho daño. Te va llegar una sorpresa transformada en mje o llamada, te sentirás mejor.

Libra

Amistad sale panzona y ni modoooo . Hay posibilidades de reencontrarte con una ex pareja te darás cuenta como la vida le ha dado su merecido, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura. Te enteras de chismes en el área laboral. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier weys que se te ponga en frente. Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por una red social.

Escorpio

Te vas enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Bájale a la tragazón pues vas a subir mil de peso. Eres muy de enamorarte de dos personas a la vez y no saber qué elegir, pon en claro tus sentimientos, recuerda que si sentiste algo por alguien más teniendo pareja quizás no amabas tanto a quien tenías a tu lado o te faltaba algo en tu relación. Vas andar modo “perris” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Tu familia será la clave perfecta para lograr encontrar tu paz interior. Las ex parejas no sirven ni para incomodar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va cambiar por nada. Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir un chorro de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación.

Aries

Si tienes una relación, discusiones por mal entendido y chisme podría ocasionar un disgusto, no descuides más a tu familia pues son los únicos que meterían las manos al fuego por ti. Eres una persona con un corazón enorme sin embargo existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso. No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. Aléjate de personas que ya tienen una relación debes aprender que tú no naciste pa segundo plato, así que aprende a valorarte más y deja de andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño o migajas de amor. Amor de una noche en puerta. No confundas tus sentimientos si esa persona te trata bien y te procura checa si lo que sientes realmente es amors o solo comodidad pues sueles confundirte y al poco tiempo termina pasando el encanto.

Tauro

Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la shingada gente envidiosa. No pierdas en tiempo con gente tonta que solo te busca cuando necesita algo, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando ni cariño, ni atención. La verdad está en lo que ven tus ojos y no en los chismes que te llegan a tus oídos no creas en todo, y lo que no ven tus ojos no lo des por hecho. Enfermedad de un familiar podría presentarse. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la fregada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece a la fregada y busca alguien que se acople a tus necesidades.

Géminis

Ten cuidado en quien confías pues podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada pues en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti o fregarte la existencia. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso. No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá robarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar pues dará un giro de 180° a tu comportamiento.

Cancer

Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo. La manera en que veas la vida será la manera en que te va ir de hoy en adelante, ser más positivo o positiva en tu manera de pensar pues sueles atraer las cosas. Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días.

Piscis

A la fregada quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras. Cuídate un chorro de depresiones y tristezas pues estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado. Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer. Un viaje se empezará a planear y familiares te visitarán. Aguas con aparatos eléctricos podrían fallar o descomponerse en estos días. Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente.

Acuario

Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte a la fregada. Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. No te expongas a chismes y trata de no relacionarte con personas que solo les encanta andar en la punta del mitote pero no aportan nada bueno a tu vida. Lazos familiares se fortalecen. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón. Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso.

Capricornio

El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de sexo o de salir con nuevas personas que conocerás. Posibilidades de retraso en regla, reunión o llegada a un evento, organiza más tu tiempo y no te estreses. Una llamada o mje podría hacerte pensar muchas cosas al punto de cambiar tus decisiones. No temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo pues no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser. Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas arriesgar a que te dañen y al final ser quien más sufre.

Sagitario

Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas. Un familiar caerá en cama, pero logrará mejorar mucho de salud. Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por fregaderas pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. El amor te va dar una sorpresa, pues desarrollaras sentimientos y deseos por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante. No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti.