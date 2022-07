Regreso triunfal: Danny García derrotó a José Benavidez en su debut en el peso superwelter y va por Erislandy Lara

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Danny García volvió a subir al ring, pero esta vez lo hizo en las 154 libras y dejó en claro que no le costó trabajo el ascenso de categoría, ya que derrotó por decisión dividida a José Benavidez Jr., quien fue un rival duro para el de Filadelfia, pero no lo suficiente para obstaculizar su camino al título.

Tras 19 meses de inactividad, luego de que cayera en diciembre del 2020 contra Errol Spence Jr. en el peso welter, el “Swift” volvió al encordado en el Barclays Center, de Nueva York, y salió triunfante con las papeletas de dos jueces 117-111 y 116-112 a su favor, mientras que, la del otro, indicaba un empate 114-114.

Desde el primer episodio, García buscó tomar el control de la pelea, golpeando abajo a Benavidez Jr., el autodenominado mejor de la división, quien se defendía con su jab.

Para el segundo asalto, la pelea se tornó más interesante, con ambos boxeadores tirando metralla, donde se apreciaba que García estaba sintiendo el poder. Quizá por eso, el de Filadelfia decidió actuar más cauteloso los siguientes rounds y trató de no entrar al intercambio, sino que buscó los puntos a base de contragolpes.

Finalmente, la estrategia le resultó al “Swift”, quien se llevó una importante victoria, la que inicia su camino al título contra Jermell Charlo o Erislandy Lara, campeones de la categoría, aunque antes podría tener una revancha contra Keith Thurman, quien le quitó el invicto hace 5 años. No ring rust in Brooklyn 😎@DannySwift earns the impressive m ajority decision win over Benavidez in his first fight at 154-lbs. #GarciaBenavidez pic.twitter.com/u3AJXl0jeZ— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 31, 2022

“Quiero recuperar eso. Quiero vengar esa derrota. También estamos interesados en Erislandy Lara”, comentó al final de la función.

También puede interesarte: