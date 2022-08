Desentierran increíble pez fósil del Jurásico en una granja del Reino Unido

Un pez prehistórico extraordinariamente bien conservado de 183 millones de años ha sido desenterrado en el campo de un granjero de Gloucestershire, en el Reino Unido.

Bajo un suelo actualmente pisoteado por las pezuñas de ganado, los investigadores descubrieron recientemente los restos fósiles asombrosamente bien conservados, como si estuvieran congelados en el tiempo, de peces, reptiles marinos gigantes llamados ictiosaurios, calamares, insectos y otros animales antiguos que datan de la primera parte del periodo Jurásico (hace entre 201.3 y 145 millones de años).

Los fósiles proceden de una capa de roca interior que estuvo expuesta por última vez en el Reino Unido hace más de 100 años y representó una oportunidad única para recoger fósiles de una época en la que esta parte del país estaba sumergida.

“Estos fósiles proceden del Jurásico Temprano, concretamente de la época llamada Toarciano”, explican los coleccionistas de fósiles Sally y Neville Hollingworth en un comunicado de prensa de la Universidad de Manchester.

“Las capas de arcilla expuestas en este yacimiento cerca de Stroud han proporcionado un número importante de fósiles de vertebrados marinos bien conservados que son comparables a la famosa y exquisitamente conservada fauna similar del Strawberry Bank Lagerstätte de Ilminster, Somerset, un yacimiento prehistórico de excepcional conservación de fósiles”, agregaron.

La cabeza de pez conservada en tres dimensiones –seguramente uno de los ejemplares más destacados de los más de 180 fósiles registrados durante la excavación– pertenecía a Pachycormus, un género extinto de peces con aletas de raya. El ejemplar fue modelado digitalmente en 3D.

That time we went 'fossil fishing' and unearthed a Jurassic marine world at a farm in Gloucestershire!🐟

Discovered by the brilliant @BSally1 & @jurassicjewel, who found ‘Attenborough’s Mammoth Graveyard’, I joined them & a wonderful group of palaeontologists for a four-day dig. pic.twitter.com/5ewxql8c7c

— Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) July 29, 2022