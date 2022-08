‘Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Helena Villar llegó de España a Estados Unidos como periodista con la intención de conocer ese país casi perfecto que conoció de pequeña a través de sus series y sus películas hollywoodenses; esa sociedad en la que millones de europeos y latinoamericanos quisieran vivir, pero al empezar a investigar los temas sociales, que son los que a ella le apasionan, no podía creer lo que iba encontrando.

Cientos de miles de estadounidenses, incluyendo miles de veteranos de guerra que arriesgaron su vida por su país, viviendo en situación de calle, en realidades totalmente surrealistas difíciles de creer si es que no las hubiera visto con sus propios ojos. Estadounidenses pobres, principalmente minorías vendiendo su sangre para llegar a fin de mes, e inmigrantes en jaulas y encadenados como si fueran ganado en la frontera –con Obama, Trump y Biden-, sin importar quien gobernara en la Casa Blanca.

Además, se encontró con realidades de cómo, debido a la falta de un seguro de salud público, millones de estadounidenses pagan miles de dólares en gastos médicos y medicinas, situación que en muchos casos los coloca al borde de la indigencia o simplemente les impide su propio Sueño Americano, el comprar una casa.

Helena Villar, periodista española, muestra su libro.

También da una mirada a los estragos que las drogas están haciendo en las comunidades estadounidenses, las grandes deudas estudiantiles que imposibilitan a millones de jóvenes seguir avanzando en la escala social y por supuesto, el abuso policíaco y el encarcelamiento masivo que sus estados realizan con su población, convirtiendo a Estados Unidos, supuestamente país de la democracia y la libertad, en la nación que más encarcela a sus ciudadanos.

Es por eso que cuando Pascual Serrano, director de la editorial Akal, le habló en el 2019, meses antes de iniciar la pandemia, para ofrecerle escribir un libro que evidenciara el lado oculto del Sueño Americano, no dudó en aceptar, pero increpó inmediatamente y subrayó, no están ocultos estos problemas, están a la vista de todos, la cuestión es que la gente no los quiere ver. Fue así como a mediados del 2021 nació el libro: “Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream”.

“Uno de los objetivos del libro es mostrar la cruda realidad estadounidense y crear conciencia de la otra cara que viven los trabajadores de este país”, explica Helena Villar en una entrevista con La Opinión. “Además, el libro es una forma de solidarizarse con los trabajadores de este país; es un homenaje a la clase trabajadora para exponer esas fallas del sistema que deben ser superadas para beneficio de las clases oprimidas”.

Fue entonces que la periodista empezó a indagar y desempolvar todo ese trabajo periodístico que venía haciendo desde su llegada a Estados Unidos en el 2017, y poco a poco, le fue dando forma al libro a través de cuatro capítulos: Los pilares de la desigualdad, Trabajar como un esclavo, Cómo sobrevive y se sobrevive al sistema y La sed, el modelo se agota.

Estados Unidos es el país que más encarcela a su población, inclusive más que países considerados autoritarios como China o Rusia.

Durante los meses que duró de investigación y recopilación de datos, el escribir poco a poco se fue tornando en algo más personal, pues para ese tiempo, la primer hija estadounidense de Villar había nacido, y el compromiso con todas esas comunidades donde había caminado y hablado con las personas para conocer sus historias, era cada vez más grande.

Por otro lado, Villar quería dar a conocer al mundo, principalmente a todas esas naciones que buscan emular a Estados Unidos, todos esos fallos que ahogan a una gran población del país más poderoso y rico del mundo para evitar que se repitan esas situaciones en otros países.

El libro ha sido publicado en España, Venezuela y México, consta de 304 páginas y viene con la introducción del periodista Chris Hedges, ganador del premio Pulitzer, no obstante, puede ser conseguido vía internet a través de las plataformas de Amazon, Kindle y Apple Books y por supuesto por la editorial Akal.

Además, todos los casos mencionados están respaldados con la biografía de los testimonios, libros y estudios, en la mayoría de los casos de organizaciones e instituciones universitarias estadounidenses.

Retos como periodista

Debido a que la periodista Villar es corresponsal de la cadena de noticias Rusia Today (RT) en Español, desde su llegada a Washington D.C., ha tenido una serie de retos para obtener información y ejercer su trabajo como reportera, al grado que a sus colegas de RT América tenían que seguir una ley estadounidense que data de la época del Nazismo: Foreing Agents Registration Act., (FARA).

Esta ley obligó a todos los reporteros de RT América a registrarse bajo amenaza de arresto y tenía que enviar un listado de todas las personas con las que se contactaron y entrevistaron para que ellos pudieran hacer su trabajo. Todo eso repercutió en RT en Español, indicó. Incluso, subraya que muchos expertos o políticos no querían hablar para la cadena de noticias RT por miedo a que fueran señalados o hubiera repercusiones por sus universidades u organizaciones.

Durante la situación de Donald Trump y el Rusiagate sus credenciales fueron retiradas para entrar al Congreso, una medida apoyada por los propios periodistas de medios masivos estadounidenses. Subrayó que todo eso se intensificó por parte del Partido Demócrata y una serie de acusaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que eran basadas en puras mentiras.

Hasta el momento agrega, que no le han refutado ninguno de sus trabajos que ha realizado como periodista y reta a cualquiera a que indague sus investigaciones. Ella asegura que no tiene una gota de propaganda. Finalmente, Trump fue declarado no culpable de las acusaciones de haber conspirado con Rusia para ganar las elecciones de 2016.

Afortunadamente el gran compromiso y pasión de Villar es con la gente que es ignorada, que no tiene voz y eso le ha permitido hacer su trabajo: “Todo el material está a la vista de todos, es por eso que el libro se llama “Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream” porque los datos no están ocultos, están a la vista de todos, solo es cuestión que la gente los quiera ver”.