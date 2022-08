Fernando Alonso se despide de Alpine y correrá para Aston Martin en la temporada 2023 de la Fórmula 1

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fernando Alonso y Aston Martin anunciaron este lunes el vínculo que ambos tendrán a partir del 2023, en el que el piloto español correrá para la escudería británica la próxima temporada de Fórmula 1.

Aunque todo parecía indicar que Alonso renovaría su contrato con la escudería de origen francés, al final se decidió por Aston Martin, días después de que Sebastian Vettel anunciara su retiro al terminar la campaña 2022 y dejara una vacante en el equipo británico.

A través de su cuenta de Instagram, el ícono del automovilismo español anunció el movimiento esta mañana.

“Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente, y quiero ser parte de una organización comprometida con aprender, desarrollarse y tener éxito. Tengo la intención de volver a ganar en este deporte y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas”, se puede leer en la publicación del piloto.

Por su parte, la escudería también anunció con bombo y platillo en las redes sociales el fichaje del dos veces campeón de la Fórmula 1 a través de un comunicado. NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022

De esta forma, se cristalizó uno de los grandes deseos de Lawrence Stroll, el director de Aston Martin, quien desde hace dos años buscaba concretar el fichaje del asturiano, quien se coronó en la Fórmula 1 con Renault en el 2005 y el 2006. BREAKING: Fernando Alonso will join Aston Martin from 2023 on a multi-year contract #F1 pic.twitter.com/dfwktaMk6F— Formula 1 (@F1) August 1, 2022

