Horóscopo de agosto 2022: qué auguran los astros este mes para tu signo del Zodiaco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con la Luna y Marte en el signo de Tauro, la palabra clave para esta fase de 2022 va a ser fecundidad. Vamos a ser capaces de darle forma a lo más esencial (ya sea un hijo, un proyecto personal, etc.).

Plantarnos valientemente con nuestra energía solar para crear desde el amor lo que salga de nuestro corazón va a ser posible dentro del campo de experiencias que nos ofrece este cielo.

Cada vez que un signo abraza y envuelve el planeta, esta energía nos atraviesa a todos, nos interpela a actuar de acuerdo a su propia modalidad. Eso sí, vamos a necesitar mucho valor y mucha honestidad para jugar lo más elevado que nos propone este signo visceral y luminoso, que nada tiene que ver con fijarnos en la ilusión de un “yo todopoderoso” y narcisista, que busca atraer público y aplausos por miedo a no sobresalir.

Establecer contacto con lo más genuino va a ser nuestra gran tarea este mes. Juguemos sabiamente lo que nos enseña Leo desde lo más elevado, que no es solo captar miradas y aplausos, sino brillar por su capacidad de iluminarnos a todos, al darnos centro, tranquilidad y confianza. ¿Qué invitación te hace Leo? ¿Qué te sugiere?

Aries

TUS PLANETAS ESTE MES. No retengas nada que sientas que ya cumplió su ciclo: ni una propiedad, ni una relación laboral, ni una costumbre. La flexibilidad va a ser tu cable a tierra y el recurso que te va a ayudar a transformar un revés en oportunidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Mercurio en Leo, vas a moverte en las redes como si fueras experta. Tu palabra va a ser canal por donde expresarte con creatividad y talento (¡y no solo en lo laboral!). Consejo: cada tanto, detente, observa cómo resuena lo que dices para hacer las correcciones necesarias.

AMOR Y SEXO. Con Venus en casa cuatro, vas a ver con claridad qué aprendiste a través de tu encuentro con los otros. Esto te va a permitir establecer relaciones más reales y plenas. Si no tienes pareja, estate atenta: un amor en zona aparece antes de que termine Leo.

EL DESAFÍO. Adaptarte a los cambios sin enojarte.

LA OPORTUNIDAD. Sorpresa a favor en tu economía.

TU ALIADO. Sagitario confía en tu instinto, ¡hazlo tú también!

Tauro

TUS PLANETAS ESTE MES. Marte y la Luna en tu signo van a llenarte de un combustible de mejor calidad. Es probable que vengas de sentirte un poco sola y cansada frente a responsabilidades que no puedes derivar en otros. Mejores resultados sin tanto esfuerzo en tu día a día y en todo, porque va a aumentar la frecuencia de tu energía vital. Noticia laboral excelente a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Se agiliza algo que venía atascado respecto de la venta, compra o alquiler de una propiedad. De todas maneras, busca asesorarte con tu contador (¡o con un/a astrólogo/a que conozcas!) para ver cuál es la mejor fecha antes de firmar.

AMOR Y SEXO. Sin secretos, sin extorsiones y sin manejos que impidan encuentros potentes. Con Leo, empieza para ti un ir y venir parejo y potente, generoso y consciente con el amor.

EL DESAFÍO. No te calles, ni te victimices.

LA OPORTUNIDAD. Empoderarte y crecer.

TU ALIADO. Cáncer y Capricornio son tus dos signos aliados, ahora y siempre.

Géminis

TUS PLANETAS ESTE MES. Con hermanos, charlas memorables, aclaratorias, necesarias. Sin miedo a profundizar y sin perderte en vericuetos, hablas, abres tu corazón, te liberas. Un alivio kármico ancestral provoca una profunda sanación en todo tu circuito emocional.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con el Sol y Mercurio en la zona tres de tu rueda zodiacal, a tu energía curiosa, inteligente y activa se le va a sumar más visión y más genialidad. Escribir, publicar, hacer los contactos necesarios, transmitir lo que aprendiste, van a ser naves maravillosas que te van a llevar a lugares de reconocimiento, progreso y autoafirmación. Un viajecito corto inesperado (¿tal vez lejos?).

AMOR Y SEXO. Con tu amor, una decisión económica importante consolida más la relación. ¿Una convivencia?, ¿compartir la obra social?, ¿un emprendimiento juntos? Hoy es el momento de hacerlo.

EL DESAFÍO. Hacer orden en tus cajones.

LA OPORTUNIDAD. Éxito bien merecido.

TU ALIADO. Alguien tan geminiano como tú de tu lado.

Cáncer

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol en la zona dos de tu rueda zodiacal, vas a ver con claridad cuán hábilmente te manejas (o no) para cotizar tu trabajo, para regular tus finanzas. Esa evaluación va a ser el puntapié inicial de cambios estructurales en tus ganancias y en tu economía.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. “Espíritu comunitario” va a ser la frase clave todo este mes. Con tu casa once tan activa, el universo te propone esta vez una pista de experiencias compartidas, vigorizantes y optimistas. En tu trabajo, sintonía fina con personas que aún no conoces.

AMOR Y SEXO. Se oxigenan tus relaciones y también se vuelve muy amoroso tu universo emocional. Con Venus en tu signo, vas a irradiar sensualidad y encanto. Vas a poder abrir tu corazón con absoluta libertad, sin miedos. No maternices tus relaciones.

EL DESAFÍO. Confía en lo que surge de tu interior.

LA OPORTUNIDAD. Cambios en tu trabajo favorecen tu expansión.

TU ALIADO. Aries te ofrece múltiples opciones.

Leo

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la casa diez, una hábil decisión de trabajo tomada a tiempo te va a llevar a la posición laboral que tanto anhelabas. Si eres independiente, tu talento y tu entrega traen recompensas. Tomate un descanso y celebra.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. La curiosidad de Mercurio transitando por tu signo te va a llevar a hacer alianzas divertidas, que van a sacarte de tanta seriedad. Aunque Saturno siga en diálogo con tu Sol (y siga dejándote un poco cansada y rodeada de compromisos intransferibles), el aire fresco que te presta este planeta te va a llevar a vivir con más liviandad tu cotidianidad, tu humanidad y todo.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, vivencias enormes que los transforman a cada uno y a los dos y que llenan de combustible vital la relación. Un antes y un después con tu amor.

EL DESAFÍO. No le des demasiada importancia al resultado. Viví la experiencia.

LA OPORTUNIDAD. Cambios inteligentes.

TU ALIADO. Capricornio cuida tus espaldas.

Virgo

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna y Marte en la zona nueve de tu rueda zodiacal, vas a ir más allá de la familiaridad de tus circunstancias mundanas. Miradas y experiencias diferentes te llevarán a reconsiderar de qué se trata el viaje de la vida y a experimentarla con menos miedo a jugar tu libre albedrío.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, no te atasques en la contrariedad de algunas idas y venidas. Úsalas como condimento perfecto para romper tanta rigurosidad. La flexibilidad va a ser tu gran maestra. Atención: van a pensar en ti a la hora de evaluar a quién ofrecerle un papel decisivo y jugado.

AMOR Y SEXO. No caigas en laberintos argumentales propios y ajenos tan enmarañados. Deja que se filtre lo que hay dentro de tu mundo interior para elegir la mejor persona, la mejor forma de compartir, el mejor amor.

EL DESAFÍO. Deja de aferrarte tanto a lo seguro.

LA OPORTUNIDAD. Atenuar el límite entre tu “analista” y tu magia.

TU ALIADO. Géminis le pone palabras a tu inconsciente.

Libra

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en casa ocho, vas a estar en contacto con tus mecanismos infantiles, tus miedos y tus carencias. Esta zona de tu carta responde al lugar donde se escuda lo más asustadizo y también lo más poderoso. Atrévete a soltar lo tóxico y disfruta de esa potencia y esa intimidad que bullen por debajo de tu caparazón psicológico.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Una fuerza motora, expansiva y vital va a alentarte a correr límites y a ganar confianza. Con una energía definida, creces dentro de tu escenario laboral. Se amplía tu conciencia con nuevos conocimientos que te permitirán encontrar significados y sentido.

AMOR Y SEXO. Con tu amor y con todos, intensidad en tu entrega y realismo. Anda despacio para observar qué sale de tu frente a cada uno y a cada propuesta.

EL DESAFÍO. No postergues decisiones.

LA OPORTUNIDAD. Receptiva y activa frente a la escucha de lo que los demás necesitan.

TU ALIADO. En Piscis puedes delegar con total confianza.

Escorpio

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol y Júpiter en las zonas del trabajo, no va a ser un mes de proyectos laborales solitarios. Sí de sorpresas y de acciones laborales exitosas (¿y nuevas?). Hasta el 13, ¡ojo! con personas de manejos económicos dudosos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Te vas a sorprender con la repercusión de lo que digas y hagas. No vas a dejar nada en el tintero, aun lo más incómodo va a ser expresado con determinación y valentía. Además: cambios en casa, ¿quizás armas tu home office?

AMOR Y SEXO. Con el camino emocional más despejado, te preparas para iniciar una relación, en la que no debes confundir intensidad con dolor. Si ya estás en pareja, algo va a cambiar en esa relación. Aquí también vas a estar expresándote claramente y sin pelos en la lengua.

EL DESAFÍO. No eternices situaciones que ya no tienen energía vital.

LA OPORTUNIDAD. Fortaleza interior para todo.

TU ALIADO. Con Libra, vas a tener algunos encuentros sin máscara de amabilidad.

Sagitario

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en tu zona del trabajo, este mes trae eficiencia, productividad y solidez, ¡a menos que reine el desorden! Consejo: no te descentres, no hagas más de lo que puedas y no dejes de atender a los pequeños detalles para no perder la maravillosa oportunidad de crecer que el universo te propone todo este mes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Mercurio en la zona nueve, vas a estar moviéndote en territorios culturales más vastos. Encuentros con maestros, verdades que llegan a ti a través de algún libro y canales diversos que abran tu comprensión y tu conciencia van a estar a la orden del día. Durante todo el mes, te recuerdan tu origen trascendente.

AMOR Y SEXO. ¡Ojo con posesividades y controles! Establece un juego limpio en el que circule genuinamente una energía de amor y vas a disfrutar potentemente de un “nosotros” de alta intensidad.

EL DESAFÍO. No te envanezcas.

LA OPORTUNIDAD. Tu economía, en crecimiento.

TU ALIADO. Con Virgo, reencuentro y abrazos.

Capricornio

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol y Mercurio en tu casa ocho, vas a estar en contacto profundo con esa potencia que se guarda en tu recinto interior. No malgastes semejante regalo en ambición desmedida. Y anda por eso que sabes que es parte de tu destino. Sigue tu instinto: es tu recurso y tu antena.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Es el tiempo de avanzar por esos cambios laborales que deseas hacer y aún no concretas. Vas a recibir invitación para dar a conocer tu mirada. Más gente de la que te imaginas está esperando conocerte y escucharte.

AMOR Y SEXO. Con Venus en la zona del amor, una convergencia descansada y tranquila en la que no va a faltar la pasión. Sabrás equilibrar tu mundo emocional con el deseo y la templanza. Un viaje postergado prende nuevamente los motores de su realización.

EL DESAFÍO. Atrévete a decir lo que sabes.

LA OPORTUNIDAD. Recompensas por influir tan amorosamente en otros.

TU ALIADO. Leo enciende tu creatividad.

Acuario

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus en tu casa seis, sientes que los asuntos laborales discurren suavemente. Vas a exponer tu talentosa autoridad interior sin competencia. Movimientos económicos adecuados a partir del 19 alivian tus finanzas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Marte en casa cuatro, habrá tensiones e imprevistos en casa. Déjate horas libres en tu agenda. Los tuyos van a necesitar que participes de manera presencial en decisiones familiares que no se pueden postergar.

AMOR Y SEXO. Van a venir a tu mente recuerdos que estaban escondidos en tu memoria afectiva. En ese lugar no descansa el inconsciente. Antes de cualquier reclamo que le hagas a tu pareja, fíjate bien de dónde viene. No vaya a ser que tenga que ver con algo que no es de esta relación. No te confundas.

EL DESAFÍO. Saber que la libertad no es algo que te ofrezca nadie de afuera.

LA OPORTUNIDAD. Proyecto colectivo de enorme placer.

TU ALIADO. Capricornio calma tu ansiedad.

Piscis

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona tres (tu entorno, tu escenario, tu mente), vas a descubrir qué tipo de energías atraes y llamas. Conocer ese campo te permite manejarte mucho más hábilmente con la energía con que materializas todo: lo que tienes, lo que deseas, lo que eres.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 16, lo sorprendente le va a agregar adrenalina a tu rutina laboral. ¡Ojo con el perfeccionamiento exagerado! Escucha la sensatez que Mercurio en seis te va a otorgar y escucha tu intuición para guiarte sin empantanarte. Éxito en lo que hagas y enorme alegría.

AMOR Y SEXO. Con Venus en tu casa cinco, te va a ser posible establecer encuentros de una unión invisible y profunda. Con quien sea que explores el amor, la clave es que vas a sentir que se amplía y se potencia tu luz.

EL DESAFÍO. No ejercer presión.

LA OPORTUNIDAD. Con base laboral consolidada, se abre una oportunidad que creías imposible.

TU ALIADO. Acuario propone una aventura deliciosa.

Por Ana Bilsky

Te puede interesar:

– Horóscopo de Mhoni Vidente para agosto de 2022

– El horóscopo de agosto augura que 3 signos pasarán un mes alejados de la vida social

– Cuál será el día más afortunado de agosto para tu signo del zodiaco