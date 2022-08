Las mejores licuadoras para tu presupuesto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las primeras licuadoras llegaron a las cocinas en la década de 1920 para batir malteadas de leche y permitieron que los ajetreados cocineros caseros tengan una opción práctica para preparar comidas y refrigerios. Las licuadoras fueron los productos revolucionaros de la cocina mucho antes de que llegaran los hornos de microondas y las freidoras de aire.

Casi un siglo después, siguen siendo un elemento básico en la cocina (sin contar restaurantes, bares y Starbucks). Y su versatilidad ha avanzado significativamente, mucho más allá de la clásica malteada. En la actualidad son herramientas eléctricas esenciales para la cocina.

Algunos modelos más nuevos cuentan con una potencia equivalente a 2 o 3 hp (la potencia que tiene un motor de 50 centímetros cúbicos en un ciclomotor), lo que significa que pueden pulverizar hielo, frutas, verduras y la mayoría de los demás alimentos en menos de un minuto. Otros también pueden realizar hazañas culinarias que la licuadora promedio no puede, como moler nueces y hacer mantequillas de nueces y calentar ingredientes mientras se transforman en sopa.

Las licuadoras de Vitamix, que se consideran “profesionales” o de “alto rendimiento”, han dominado nuestras calificaciones desde que comenzamos a probar la marca en 2006, obteniendo una calificación de Excelente en muchas de las métricas que probamos y actualmente ocupan los 5 primeros lugares en nuestras clasificaciones de licuadoras de tamaño grande. También están hechas para durar; los modelos de Vitamix a menudo superan sus garantías de 5 a 10 años.

De hecho, Vitamix es una de las 2 únicas marcas de licuadoras que obtienen calificaciones Excelentes tanto por la confiabilidad prevista como por la satisfacción del propietario en la encuesta de miembros de CR. (Wolf es la otra). Eso puede deberse en parte a que sus licuadoras usan materiales de alta calidad (las cuchillas están hechas de acero inoxidable endurecido y las jarras son de copoliéster Eastman Tritan) para soportar mucho torque.

Aunque ese tipo de potencia, diseño y funcionalidad son impresionantes, su precio es mucho mayor. Los modelos de uso doméstico de Vitamix que calificamos oscilan entre $250 y $600. Además, son demasiado si lo que quieres es preparar principalmente los ocasionales batidos después de un entrenamiento o servir a tus amigos una ronda de bebidas congeladas hechas en casa.

“Actualmente, todas las licuadoras de tamaño completo pasan por las mismas pruebas en nuestro laboratorio sin importar la potencia”, dice Jason Holmes, quien supervisa las pruebas de pequeños electrodomésticos de CR. Pero a medida que las licuadoras continúan evolucionando, más modelos de alta potencia ingresan al mercado, tienen un buen desempeño en nuestras pruebas y, posteriormente, dejan atrás a las licuadoras convencionales y económicas en niveles inferiores de nuestras calificaciones.

“Esas licuadoras intermedias podrían ser ideales para alguien con necesidades más modestas”, dice Holmes. En otras palabras, una licuadora que cuesta menos de $100 y lo hace bien en nuestras pruebas podría ser una opción perfectamente buena para el usuario doméstico promedio.

Pero si planeas usar tu licuadora regularmente para cosas que van más allá de lo básico y puedes pagarlo, entonces compra de nuestra lista de éxitos. Tendrás los batidos más cremosos, las sopas más sedosas, los granos integrales más finamente molidos y las mantequillas de nueces más brillantes, y tu hielo picado se verá como nieve recién caída.

Sin embargo, ten en cuenta que algunas mejoras costosas, como la conectividad inalámbrica, acabados como acero inoxidable y esmaltes brillantes, ajustes preestablecidos programados e interfaces de pantalla táctil, no tienen nada que ver con el rendimiento en sí. Algunos modelos simplificados, como el recomendado por CR Instant Ace, $155, incluso superan a muchas licuadoras de gama alta en nuestras pruebas.

Para ayudarte a explorar más allá de los primeros lugares de nuestras clasificaciones de licuadoras y encontrar la licuadora adecuada para tu estilo de vida culinario, hemos compilado una explicación general de lo que obtienes (y lo que no obtienes) dentro de 4 niveles de precios distintos, y sugerimos un modelo de nuestras calificaciones. Esta guía de precios y el cuestionario adjunto te guiarán hacia tu licuadora perfecta según tus expectativas y presupuesto.

Sigue leyendo para encontrar la mejor licuadora para tu presupuesto y luego responde a nuestro cuestionario de 8 preguntas: ¿Qué licuadora es mejor para ti? También puedes ver nuestra tabla de calificaciones de licuadoras por precio en cada categoría. Asegúrate también de consultar nuestra guía de compra de licuadoras mientras compras.

Licuadoras de $35 a $70

Las licuadoras económicas generalmente tienen jarras de vidrio con cuchillas extraíbles y capacidades más pequeñas de 5 a 6 tazas. La potencia está en los niveles inferiores, de 450 a 700. Estos modelos pueden manejar tareas de licuado de menor intensidad, como hacer licuados y batidos de frutas frescas. Pero deja las tareas más extenuantes, como moler mantequillas de nueces, para los modelos de mayor potencia.

Licuadoras de $75 a $175

Si ves un modelo en este rango de precios con menos de 700 vatios, es mejor que optes por uno menos costoso. Más potencia ayuda, y es un buen indicador de la fuerza de la máquina, pero solo hasta cierto punto antes de que el calor excesivo que genera obstaculice el rendimiento. Lo que es más importante que un motor potente es uno eficiente combinado con cuchillas y un vaso bien diseñados.

Debido al aumento del torque y la velocidad, el plástico irrompible reemplazará a los frascos de vidrio. Por lo general, las licuadoras con 1000 vatios o más pueden ser compatibles con jarras de mayor capacidad y licuar de manera más rápida. También puedes estar pagando más por acabados y accesorios de primera calidad, como vasos de tamaño personal para batidos para llevar.

Licuadoras de $200 a $400

En lo que se considera modelos de “alto rendimiento”, encontrarás motores mejorados con potencias equivalentes a 2 hp o más (1 hp son 746 vatios). También tienen la velocidad y el torque para licuar mantequillas de nueces, jugos de frutas enteras y otras tareas de licuado de trabajo pesado. En este rango de precios también se obtienen jarras de plástico más grueso (los de copoliéster Eastman Tritan son las más duraderas y no contienen BPA), cuchillas más resistentes (a menudo unidas permanentemente a la jarra) y casquillos metálicos para mayor durabilidad.

Esos factores también significan que una jarra de reemplazo puede costar más de $100. La mayoría de las licuadoras vendrán con un pisón [tamper] para ayudar a empujar los ingredientes gruesos hacia la cuchilla, pero debido a los recipientes grandes y anchos, es posible que debas comprar vasos de licuadora adicionales para licuados más fáciles.

Licuadoras de $425 a $650

Es posible que estas selecciones de primer nivel no superen a los modelos en el rango de $200 a $400, pero cuentan con características como preajustes controlados por microprocesador que eliminan las estimaciones al licuar, además de pantallas táctiles LCD, accesorios de vacío, conectividad inalámbrica y más.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.