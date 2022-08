7 lugares donde puedes guardar tu dinero ahora

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La inflación no solo encarece todo lo que compras. También reduce gran parte de tus ahorros.

Mientras que el costo de vida cada vez es más caro a una tasa anual del 9.1%, el mayor aumento mensual en más de 40 años, la mayoría de las tasas de ahorro todavía están por debajo del 1%. Eso significa que tu dinero en efectivo está perdiendo valor rápidamente. Por eso, es hora de elaborar una nueva estrategia para guardar tu dinero.

La Reserva Federal está subiendo las tasas de interés a mayor velocidad para frenar la inflación, recientemente con un aumento de 0.75 puntos porcentuales. Los bancos comenzaron a aumentar sus propias tasas de depósito, pero como no se mueven con rapidez, los aumentos tienden a ser pequeños. La tasa de la cuenta de ahorros recientemente llegó a un promedio de alrededor del 0.10%.

Nada de esto significa que tienes que sacar tu dinero de las cuentas de ahorro. Independientemente de la tasa que te estén dando, es importante tener dinero en efectivo a mano en caso de que ocurra algo inesperado.

“No debes usar tus cuentas de ahorro para maximizar los rendimientos, sino para cubrir los costos de una emergencia y poder sobrellevar las recesiones del mercado de valores sin entrar en pánico”, afirma Manisha Thakor, planificadora financiera certificada y educadora financiera en MoneyZen en Portland, Oregon.

Dicho esto, tiene sentido sacar el mayor provecho de tu dinero, especialmente si las tasas suben aún más en los próximos meses, como predicen muchos analistas.

Los grandes bancos nacionales en línea, como Barclays y Synchrony, actualmente pagan tasas de interés de 1.40% o más en cuentas de ahorro en línea nuevas, mientras que American Express National Bank y otros están ofreciendo 2.00% o más en certificados de depósito a un año, según Deposit Accounts, un sitio web que rastrea los productos bancarios de depósito.

Algunos bancos más pequeños también son competitivos. Bask Bank, la división de Internet de Texas Capital Bank, ofrece una cuenta de ahorros con un porcentaje anual de rendimiento del 1.61 (la tasa más el efecto del interés compuesto), sin saldo mínimo ni cargo por servicio mensual. (Los depósitos iniciales deben realizarse dentro de los 60 días o la cuenta puede cerrarse; las transferencias electrónicas enviadas incurren en un cargo de $35).

En cuanto a los CD, Limelight Bank, la división en línea de Capital Community Bank en Utah, está pagando un porcentaje anual de rendimiento del 2.30 % en un CD de 12 meses, con un depósito mínimo de $1,000. (Hay multas por retiro anticipado).

Si estás pensando en tus ahorros a largo plazo, aquí hay 4 estrategias a considerar. Ten en cuenta que no hay nada que te impida utilizar más de una de ellas, dependiendo de tus objetivos.

Deseas seguridad y el máximo interés en los fondos a los que accedes regularmente

Las cuentas de ahorro en línea se encuentran entre los medios de ahorro más seguros, con seguro federal que cubre hasta $250,000 en depósitos por titular, ya sea a través de un banco o cooperativa de crédito. (Una cuenta conjunta con dos titulares está asegurada por hasta $500,000).

Puedes encontrar las tarifas que se ofrecen para estas cuentas de alta remuneración en sitios web como Deposit Accounts y Bankrate. (Para ambos sitios web, revisa la información debajo de los listados principales, que son anuncios pagados). Verifica el depósito mínimo, las tarifas y las funciones, como el acceso a cajeros automáticos y la emisión de cheques. Y ten en cuenta las limitaciones, como la cantidad de retiros mensuales gratuitos.

También puedes revisar el historial de tasas de la cuenta en Deposit Accounts (haz clic en el cuadro de detalles). Si la cuenta existe hace varios años, hay menos probabilidades de que el APY actual sea una tasa introductoria que bajará más adelante, menciona Ken Tumin, fundador y editor de Deposit Accounts.

Las cuentas del mercado monetario ofrecen rendimientos similares a las cuentas de ahorro pero con algunos beneficios y restricciones adicionales. Las ofrecen los bancos y las cooperativas de crédito y están aseguradas como cuentas de ahorro, hasta $250,000 por titular individual. Las instituciones pueden proporcionar tasas más altas en estas cuentas cuando invierten tu dinero en una deuda segura del Tesoro a corto plazo.

Si puedes guardar una cantidad significativa en una cuenta del mercado monetario, obtendrás mayor estabilidad de tasas que en una cuenta de ahorros en línea, afirma Tumin. Esto se debe a que algunas cuentas del mercado monetario ofrecen niveles de tasas más altas para saldos por encima de cierta cantidad, como $25,000, y es menos probable que cambien las tasas en esos niveles más altos más adelante.

Asegúrate de que la cuenta del mercado monetario tenga las funciones que necesitas. Al igual que con las cuentas de ahorro en línea, algunos bancos pueden limitar los retiros o la emisión de cheques. Por ejemplo, la cuenta de ahorros del mercado monetario de Vio Bank no ofrece emisión de cheques ni una tarjeta de débito/para cajero automático.

En las Cuentas de depósito, revisa las reseñas de los consumidores para conocer las experiencias de los consumidores al abrir, mantener y cerrar cuentas. También ten en cuenta el estado financiero del banco, qué cuentas de depósito evalúa mediante una variedad de criterios financieros bien aceptados. Si bien tus ahorros están asegurados y el porcentaje de bancos con calificaciones bajas es pequeño, evita las instituciones con calificación D o F podría salvarte de problemas si tienes que recuperar tu dinero en caso de incumplimiento.

Si deseas altos rendimientos y conveniencia a cambio de ciertos riesgos

Los fondos del mercado monetario son una buena opción como cuenta de ahorro secundaria o para guardar una parte de tu dinero de emergencia. Los ofrecen los fondos mutuos y las compañías de inversión.

Los fondos invierten en deuda: bonos del Tesoro muy seguros a corto plazo, además de una deuda municipal y corporativa a corto plazo (también conocida como “papel comercial”). Aunque es conveniente usarlos si también tienes una cuenta de corretaje, a diferencia de las cuentas de ahorro y del mercado monetario, estos no están asegurados.

Aun así, existe un beneficio potencial: por lo general, los fondos del mercado monetario responden rápidamente a los cambios en las tasas de interés, al igual que las cuentas de ahorro.

La contrapartida es que, si bien estos fondos son relativamente seguros, estás asumiendo una cantidad creciente de riesgo al invertir en exceso en cuentas de ahorro de alto rendimiento, sostiene Eric Bronnenkant, jefe de impuestos de Betterment, una compañía de inversiones en línea en la ciudad de Nueva York.

Para mayor seguridad, puedes considerar un fondo que se centre en emisiones respaldadas por el gobierno de Estados Unidos en lugar de aquellos que invierten en deuda corporativa, explica Allan Roth, director ejecutivo de Wealth Logic, una firma de planificación financiera en Colorado Springs, Colorado.

Por ejemplo, el fondo del mercado monetario del Tesoro de Vanguard, con un rendimiento reciente del 1.42 %, tiene principalmente bonos del Tesoro. Es probable que esa tasa aumente, dice Roth. Como beneficio adicional, los ingresos de los valores del Tesoro están exentos de impuestos estatales y locales sobre la renta.

Los fondos del mercado monetario suelen tener inversiones mínimas de $500 o más, pero algunos no tienen mínimo. (La mayoría de los fondos de Vanguard tienen un mínimo de $3,000). Por lo general, no hay límite para cuánto se puede depositar o retirar después de ese depósito inicial o con qué frecuencia puedes realizar transacciones. Puedes escribir cheques, coordinar depósitos directos y, en algunos casos, usar cajeros automáticos.

Verifica el índice de gastos netos, que debería estar por debajo del 0.25 %. (De manera temporal, muchos fondos no aplicaron los gastos durante la pandemia (PDF), pero las tarifas ya volvieron a subir).

Fidelity Money Market, por ejemplo, cobra el 0.18 %, o $1.80 por cada $1,000 invertidos. Compara los gastos entre los fondos de dinero usando el Analizador de fondos gratuito patrocinado por FINRA, el organismo autónomo de la industria de inversión.

Harías lo que sea para obtener el mayor rendimiento garantizado

Las cuentas corrientes con recompensas de alto rendimiento ofrecen un interés relativamente alto (actualmente hasta un 4.09 % de APY) y están aseguradas por el gobierno federal hasta por $250,000. Sin embargo, los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito que los ofrecen hacen que los titulares de cuentas arriesguen todo. Si bien los depósitos iniciales y los saldos mínimos son inexistentes o muy bajos, por lo general debes realizar de 6 a 12 transacciones con tarjeta de débito por mes, coordinar al menos un depósito directo mensual e inscribirte para recibir estados de cuenta electrónicos. También puede haber otras reglas.

Con estas cuentas, obtendrás la tasa más alta en cheques de alto rendimiento hasta cierto saldo; por encima de ese límite, el interés cae bruscamente. Muchas de estas cuentas, también llamadas “cheques de recompensas”, limitan tus tasas altas a saldos de $10,000 o menos.

Las cuentas corrientes con recompensas de Consumers Credit Union de Illinois, por ejemplo, tienen un APY actual del 4.09 % en los primeros $10,000 en ahorros y del 0.20 % al 0.1 % posteriormente. Además, debes unirte a la cooperativa de ahorro y crédito (por una tarifa única de $5) y aceptar recibir todos los documentos electrónicos. Asimismo, cada mes debes realizar al menos 12 transacciones con tarjeta de débito por un total de $100 o más; debes tener $500 o más en depósitos directos, depósitos de cheques móviles o créditos ACH; y debes gastar $1,000 o más con una tarjeta Visa CCU.

Tumin dice que algunos de los lectores de su sitio web informan que tienen más o menos una docena de estas cuentas a la vez, cada cuenta con un poco menos del máximo para obtener la tasa más alta.

No necesitas tocar tus ahorros durante varios meses o un año

Los bonos del Tesoro de un año de duración hace poco ofrecían una tasa del 3.0 %. Cuentan con un seguro implícito: son deuda respaldada por la plena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos.

La compra mínima es de $100. Los compras con descuento y obtienes el precio completo cuando vencen. Por ejemplo, $200 en bonos de 52 semanas costarán alrededor de $194.

Puedes comprar estos bonos a través de un corredor, que puede cobrarte una tarifa adicional. También puedes comprar bonos del Tesoro del gobierno federal, sin cargo, en TreasuryDirect.gov. Revisa las últimas tarifas de subasta aquí; para determinar el interés que obtendrás, toma el “Precio por $100” en la última columna y réstale $100.

Como se señaló anteriormente, el interés de los valores del Tesoro está exento de impuestos estatales y locales. Si vives en un estado con ambos impuestos, los valores del Tesoro son una opción atractiva para tu efectivo.

¿Cuál es la desventaja? Debido a que compras valores del Tesoro con descuento, al venderlos antes de su vencimiento no obtendrás todo el rendimiento que esperabas. “Hay más liquidez que con los CD, pero tienen algunas pérdidas potenciales”, dice Bronnenkant.

Los certificados de depósito, que te permiten guardar tu efectivo a una tasa determinada durante algunos meses o algunos años, también están asegurados por el gobierno federal. Sin embargo, en este momento, no son de lo más atractivo.

“El riesgo es guardar tu dinero para lo que pueden resultar ser tasas bajas”, afirma Bronnenkant. Los CD en línea de un año recientemente ofrecieron tasas promedio de 1.89 %.

Si necesitas hacer un retiro por anticipado, normalmente perderás algunos meses de interés. Pero hay algunas excepciones, dice Tumin. Algunos bancos ofrecen CD sin penalizaciones por retiro anticipado.

Aun así, dadas las otras opciones disponibles, es posible que te convenga una cuenta de ahorro más flexible.

Es posible que los bonos I no sean una fuente práctica de efectivo, pero son una excelente opción para aquellos que pueden permitirse guardar su dinero durante al menos un año. Estos bonos de ahorro del gobierno pagan tasas de interés ajustadas a la inflación, recientemente un 9.62 % anual o un 4.81 % garantizado durante los próximos 6 meses. (Si haces un retiro dentro de los 5 años, pierdes 3 meses de interés).

Para obtener más información, aprende cómo los bonos I pueden ayudarte a combatir la inflación.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.