El nacimiento de Six Flags, la cadena más grande en parques de atracciones

El 1 de agosto de 1961, los amantes de los parques de diversiones “se dirigían a la emoción” cuando Six Flags Over Texas, el primer parque de la cadena Six Flags, tuvo su apertura suave. Cinco días después, el 5 de agosto, el parque tuvo su gran inauguración.

Ubicado en 212 acres en Arlington, Texas, el parque fue el primero en presentar paseos en tren de mina y canal de troncos y, más tarde, la primera montaña rusa con bucles de 360 ​​grados, lanzamiento de paracaídas moderno y paseo en rápidos de río hechos por el hombre.

Cientos de asistentes al parque disfrutan de un día en el parque de atracciones Six Flags el 9 de junio de 2000 en Agawam, MA. (Darren McCollester/Newsmakers)

El parque también fue pionero en el concepto de precio de entrada con todo incluido; hasta entonces, las tarifas de entrada separadas y los boletos de viaje individuales eran el estándar.

Durante su año de apertura, un día en Six Flags costaba $2.75 para un adulto y $2.25 para un niño, una hamburguesa se vendía a 50 centavos y un refresco le costaba al comprador diez centavos.

El parque, cuya construcción tomó un año y $10 millones, fue una creación del desarrollador de bienes raíces y petrolero de Texas Angus Wynne Jr., quien lo vio como una forma a corto plazo de ganar dinero con un terreno baldío antes de convertirlo en un complejo industrial.

Según los informes, Wynne recuperó su inversión personal de $ 3,5 millones en 18 meses y cambió de opinión sobre el estado temporal del parque. Con 17,5 millones de visitantes en sus primeros 10 años, el parque se convirtió en la principal atracción turística con fines de lucro del Estado de la Estrella Solitaria. Hoy, la asistencia anual promedio al parque es de más de 3 millones.

Una montaña rusa hace un bucle en Six Flags Amusement Park el 9 de junio de 2000 en Agawam, MA. (Darren McCollester/Newsmakers)

Uno de los aspectos únicos de Six Flags era que no era solo una colección aleatoria de atracciones; se desarrolló en torno a un tema: la historia de Texas.

El nombre del parque fue un guiño a las seis banderas que ondearon sobre el estado en varios momentos: Francia, España, México, la Confederación, Texas y los Estados Unidos.

Los paseos y atracciones del parque se agruparon en seis secciones temáticas que representaban las culturas de estos gobiernos y permitían a los visitantes experimentar todo, desde la cultura vaquera hasta las bellas y piratas del sur. Originalmente, el parque se llamaría Texas Under Six Flags, antes de que se decidiera que Texas nunca debería estar bajo nada.

Angus Wynne vendió Six Flags en 1969 y en los años siguientes, la empresa se expandió y fue revendida. En la actualidad, Six Flags, Inc. es la compañía de parques temáticos regionales más grande del mundo y posee y opera 26 parques temáticos, acuáticos y zoológicos en América del Norte.

