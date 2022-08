Varias modelos fueron violadas en grupo durante filmación de video musical en Sudáfrica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La policía de Sudáfrica informó que más de 80 hombres, que se cree que son mineros ilegales de oro, fueron arrestados acusados de atacar sexualmente a un grupo de modelos cerca de la ciudad de Krugersdorp, al oeste de Johannesburgo, donde grababan un video musical.



De acuerdo con información oficial, los atacantes que se presume forman parte de la pandilla “zama-zama” robaron a mano armada a la tripulación que estaba compuesta por 12 mujeres y 10 hombres, antes de que agredieran sexualmente a ocho mujeres.



“El equipo de 22 personas estaba filmando un video musical cuando supuestamente fueron atacados por un grupo de hombres armados vestidos con mantas”, informó el teniente general Elias Mawela, comisionado de policía de la provincia de Gauteng.



Mawela indicó que los hombres ordenaron a sus víctimas que se acostaran en el piso e iniciaron los abusos sexuales, posteriormente les robaron sus pertenencias.



“Me estaba culpando a mí misma, pensando si no hubiera sido por mí, estas chicas no estarían allí”, dijo a Sunday Times sudafricano una víctima que participó en la organización de la producción.



Además, indicó que se sintió: “responsable y quise cargar con todo el dolor para que no tocaran a las niñas. Me estaba culpando a mí misma. La primera persona que fue violada fui yo. La primera vez que me llevaron al monte y la segunda vez me llevaron a un hueco donde nadie podía vernos”.



La víctima, de quien no se reveló su identidad, indicó que los hombres adultos ordenaron a un grupo de niños que había en el lugar a abusarlas y los golpeaban para que cometieran el abuso.



“Los jóvenes entonces nos llevarían, uno por uno, a los arbustos. La última vez que me violaron fue delante del otro grupo”, contó.



Otra víctima, de 19 años, señaló que les aseguró a los abusadores que recientemente había sufrido un aborto espontáneo para evitar el ataque.



Tras el ataque, poco más de 300 personas se manifestaron frente a la Corte de Magistrados de Krugersdorp el lunes para expresar su molestia tras el acto de violencia sexual cometido a las modelos.



