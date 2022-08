China comienza maniobras militares con fuego real que “bloquean” Taiwán

El Ejército chino comenzó este jueves (04.08.2022) sus maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán, ejercicios que equivalen a un “bloqueo marítimo y aéreo” de la isla según el Ministerio de Defensa taiwanés.

Las maniobras, que arrancan un día después de la controvertida visita a Taipéi de la presidenta del Legislativo de EE.UU., Nancy Pelosi, incluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de la isla, una de ellas a unos 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.

Según medios taiwaneses, los simulacros chinos han afectado a 18 rutas aéreas internacionales de la isla y más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su ruta.

Taiwán también afirmó que monitorea de cerca los grandes ejercicios militares que realiza China alrededor de la isla y que sus fuerzas se prepararan para un conflicto, pero que no lo busca. “El ministerio de Defensa Nacional sostiene que mantendrá el principio de prepararse para la guerra sin buscar la guerra, con la actitud de no escalar el conflicto ni causar disputas”, dijo la dependencia en un comunicado.

El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó este mismo jueves los ejercicios militares que China y consideró que la visita de la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla “no era una justificación” para ellos.

“No hay justificación para usar una visita como pretexto para una actividad militar agresiva en el Estrecho de Taiwán. Es normal y rutinario que los legisladores de nuestros países viajen internacionalmente”, tuiteó Borrell desde Phnom Penh, donde mantiene conversaciones con las potencias regionales.

There is no justification to use a visit as pretext for aggressive military activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for legislators from our countries to travel internationally.

We encourage all parties to remain calm, exercise restraint, act with transparency. https://t.co/b760G8L0J4

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 4, 2022