El enojo de afroamericanos por falta de atención del gobierno llevará a perder votantes a los demócratas

La creciente insatisfacción de los votantes afroamericanos ante el Partido Demócrata por no atender a sus necesidades, podría tener un impacto durante las votaciones que llevaría a que la mayoría de la comunidad se inclinara por el Partido Republicano.

Algunas organizaciones han revelado que la posibilidad de una recesión, el desempleo y la inflación, son factores suficientes para saber que ciertas necesidades de la población no están siendo atendidas.

La directora del Black to the Future Action Fund, Alicia Garza compartió en el diario The Hill que, “cuando observamos los desafíos que enfrenta este país, desde la atención médica hasta la vivienda y la seguridad, estas cosas están afectando de manera desproporcionada a las comunidades de color y específicamente a las comunidades negras”.

Según los afroamericanos aseguran que los demócratas se han centrado en recuperar a los votantes “blancos” lo que cada vez los van aislando más de sus propuestas.

Una encuesta elaborada por Washington Post en conjunto con Ipsos reveló que el apoyo al presidente Joe Biden por parte de la comunidad afroamericana está disminuyendo por sentirse desilusionados. A pesar de esto, se encuentra por encima de la aprobación de otros votantes.

Así mismo, la encuesta del New York Times-Siena publicada en julio donde mostró resultados importantes con respecto al gobierno de Biden, también hay una sección dedicada a la comunidad negra en donde se refleja el pesimismo hacía los políticos.

Por otra parte, el Partido Republicano esta buscando estrategias para sumar más votantes de distintos grupos demográficos, entre ellas anexar más políticos hispanos a sus filas para poder abarcar a una de las comunidades más grandes que habita en EE.UU.

Según versiones de las organizaciones como Black Voters Matter los políticos demócratas se acercan a las familias de color solo cuando están a punto de ser las votaciones, y jamás se preocupan realmente por los problemas que les están afectando.

Mientras tanto, otros votantes negros han expresado su preocupación por el aumento de la violencia racial que existe tanto en la población como lo que sucedió con el tiroteo de Buffalo o en las autoridades que ha sobrepasado las medidas y el autoritarismo como ha sucedido en distintos eventos lamentables.

Esto sirve como antecedente para ambos partidos y descubrir las verdaderas necesidades de cada una de las comunidades que construyen el país.

