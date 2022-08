Inmigrante que perdió a su familia implora que encuentren el cuerpo de su hija

El nombre de Edwel Chirinos se hizo mundialmente conocido por la historia que marcó su vida, pues en busca de cumplir el sueño americano perdió a su esposa e hija, quienes salieron desde Venezuela con dirección a Estados Unidos, pero murieron en la selva.

Fue a principios de julio cuando Luz Asleidys de 36 años y su hija Luised de tres salieron de su país natal. Una vez que atravesaban la selva de Darién, una zona que divide a Colombia y Panamá, perdieron la vida. El cuerpo de la mujer fue encontrado y cremado; sin embargo, el de la menor hasta el momento no ha sido hallado.

La esposa y la hija de 3 años de Edwel Chirinos, un migrante venezolano, murieron atravesando la selva del Darién. A pesar de que el cuerpo de su esposa apareció el de su pequeña sigue perdido.https://t.co/FJcnNdhYhc — Univision 32 (@Univision32) August 6, 2022

“Yo solo quiero que aparezca mi hija, no saber dónde está es un dolor muy grande que solo yo sé lo que se siente”, dijo el desesperado hombre para la cadena Univisión.

Chirinos reveló que le pidió a su esposa que no saliera del país; sin embargo, ella en su desesperación ante la situación económica y social que prevalece en el país sudamericano salió en busca de llegar a Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre la razón por la que salió de su nación, el hombre señaló que trabajaba en la policía pero por desatacar el orden fue despedido y con ello quedó en un estado de vulnerabilidad.

“Duré 58 días detenido, comía como los perros por no obedecer una orden, y me dije esto no es vida. Duré hasta julio del 2021, después decidí emprender un viaje por tierra, dejé a mi esposa en Panamá, le pedí que viniera conmigo y me dijo que no, ella quería que yo viniera e Estados Unidos, me estableciera y luego la mandara a buscar”, añadió.

