Rumbo al “destino ideal”: Gobernador de Texas promete enviar más inmigrantes a Nueva York

El gobernador Greg Abbott confirmó que 50 inmigrantes fueron transportados en camión hasta Nueva York desde la frontera de Texas como parte de la negativa del presidente Joe Biden de reconocer la “crisis causada por su política de frontera abierta”.



Abbott señaló que las medidas que ha tomado forman parte de una estrategia para mantener seguras las comunidades de Texas y que seguirá haciendo envíos a la Gran Manzana, a la que llamó un “destino ideal” debido al trato generoso que la ciudad da a las personas sin hogar.



“Además de Washington D.C., la ciudad de Nueva York es el destino ideal para estos inmigrantes, quienes pueden recibir la abundancia de servicios y viviendas de la ciudad de los que el alcalde Eric Adams se ha jactado de la ciudad santuario”, acotó Abbott.



De acuerdo con Fox News la llegada del camión verde que transportaba a los 50 inmigrantes, pasó alrededor de 30 minutos dando vueltas en la terminal de la Autoridad Portuaria en el centro de Manhattan antes de que se le permitiera ingresar y estacionarse en la Puerta 14.

Un nuevo autobús lleno de inmigrantes (algunos de ellos venezolanos), llegó a la ciudad de #NuevaYork procedente de #Texas. FOTO @ABC7NY pic.twitter.com/v6Zl2pg5Gf — Jusquifabio Flores (@comogozoNY) August 6, 2022

Abbott espera que Adams cumpla con su promesa de darle la bienvenida a todos los inmigrantes “con los brazos abiertos” para que las ciudades fronterizas puedan encontrar un alivio: “Como una de las pocas ciudades de Estados Unidos con leyes de derecho a la vivienda la ciudad de Nueva York debe proporcionar refugio de emergencia para todas las personas sin hogar”.



Dichas declaraciones llegan después de que se dio a conocer que el gobernador de Nueva York rechazó la invitación de su homólogo de visitar Texas para atestiguar la situación que se vive en la frontera.



El texano ha dicho en repetidas ocasiones que el estado ha gastado poco más de $3 mil millones en los últimos 18 meses en un esfuerzo de reducir la crisis, sin embargo, no ha tenido éxito: “Como gobernador de un estado fronterizo del sur he visto cómo los cruces ilegales alcanzan niveles récord una y otra vez desde que el presidente Bien asumió el cargo”.



Nueva York no ha sido el único estado al que Abbott ha enviado a inmigrantes, ha hecho lo propio a Washington D.C. desde el pasado abril.

