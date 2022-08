California es el estado líder de los matrimonios interraciales en EE UU

Cuando Richard Kang, un coreano americano, le compartió a su familia coreana sus planes de casarse con Sonia, una estadounidense, hija de padre afroamericano y madre mexicana, no estuvieron de acuerdo para nada.

“Mis padres se opusieron, y llegué a pensar que los había perdido para siempre, cuando tuve que decidir entre ellos y Sonia”, dice Richard.

Con el tiempo sus padres aceptaron su relación, pero definitivamente, dice Richard que al principio fue una lucha, y no fue sino hasta que sus padres conocieron a sus nietos, cuando le abrieron su corazón a Sonia.

Los matrimonios interraciales han ido en aumento en Estados Unidos. California es el líder de los matrimonios mixtos en Estados Unidos, ya que en casi la mitad de sus diez principales condados, hay uniones interraciales. A California, le sigue Hawaii, en el mayor número de matrimonios interraciales en el país.

Durante la videoconferencia “Matrimonio Interracial en una América Polarizada”, organizada por Ethnic Media Services, expertos investigadores y una familia interracial discutieron sobre el tema en medio del aumento del racismo abierto y los desafíos a los derechos personales y de privacidad.

Los niños interraciales enfrentan muchos retos. (Cortesía Ethnic Media Services)

El próximo hito demográfico

Justin Gest, profesor en la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason, dijo que ya en su libro Majority Minority, anticipó que los blancos ya no serán una mayoría en Estados Unidos sino una de muchas minorías en el país.

“Esto no es único de Estados Unidos. Hay muchos países pequeños que han pasado por transiciones similares, de los cuales tenemos mucho que aprender”.

Señaló que en muchas maneras, el cambio demográfico y la migración son el eje sobre el que las políticas partidistas giran estos días.

“Esto está paralizando al país legislativamente, y dividiendo a la gente, porque la identidad partidista está repleta de nuestra identidad social”.

Señaló que casi cada una de las principales minorías raciales de Estados Unidos y muchas minorías religiosas están con los demócratas. Y el Partido Republicano se ha hecho cada vez más homogéneo con personas de origen blanco no hispano.

“Eso no es saludable para la democracia porque crea una política de identidad que hace que los oponentes ideológicos no solo sientan que no están de acuerdo en cuestiones individuales, sino que son una oposición existencial”.

Afirmó que en su investigación encontró que los matrimonios interraciales son una forma realmente poderosa de que los individuos puedan superar la política divisoria que tiene lugar en las sociedades que pasan por un gran cambio demográfico.

“Esto es muy significativo porque no hace mucho que los matrimonios interraciales estaban prohibidos, y California despejó el camino con un caso en 1950 en la Corte Suprema que peleaba por el derecho de las personas a tener matrimonios más allá de los límites raciales”.

Lamentó que varios estudios demuestran que la gente no quiere salir con quienes tienen preferencias ideológicas diferentes.

“Una de las intervenciones que los investigadores han estudiado son los grupos de contacto para juntar a personas con diferentes ideologías para que pasen un buen tiempo juntos, y descubrieron que las relaciones florecen y los prejuicios se reducen. El problema es que el experimento solo se ha hecho con menores de 25 años”.

El mayor tipo de matrimonios interraciales se dan entre blancos y latinos, y blancos y asiáticos, dijo Gest.

Reacciones públicas

Allison Skinner Dorkenoo, profesora de ciencias del comportamiento y del cerebro en la Universidad de Georgia, dijo que desde que se aprobó el matrimonio interracial hace 55 años, han visto un aumento de este tipo de uniones.

“El matrimonio interracial es universalmente aceptado y bastante común”.

Sin embargo, citó un pequeño estudio en el que participó solo gente blanca, y encontraron que un muy pequeño porcentaje, un tercio de ellos, respondió que las uniones interraciales no era una buena idea, y que estaba bien que lo hicieran otros, pero no era algo que ellos harían.

Un segundo estudio que incluyó a 1,200 personas blancas de todo Estados Unidos, demostró la existencia de prejuicios significativos contra las parejas interraciales.

“Encontramos que los hombres blancos que generalmente prefieren mantener las estructuras sociales jerárquicas, tienen las actitudes más negativas hacia las parejas interraciales”.

En suma, al hacer un recuento de los estudios hechos, sostuvo que el 94% de los residentes de Estados Unidos aprueban el matrimonio interracial, pero el deseo de involucrarse en una relación racial mixta es bajo.

“Y hay más prejuicios contra las parejas de personas blancas y afroamericanas que contra otras razas”.

Agregó que el rechazo proviene del deseo de mantener las estructuras sociales jerárquicas y los roles tradicionales de género, y el miedo a que el matrimonio interracial amenace asl sistema social.

Según el centro de investigación PEW, alrededor del 17% de los nuevos matrimonios son de parejas interraciales. Muchas de estas uniones producen niños que son multirraciales y multiculturales.

Sonia Kang, relata que su familia afroamericana y latina aceptó muy bien a Richard, un coreano americano, pero la familia de él, no le dio la bienvenida

Familias multirraciales

Sonia y Richard Kang son el ejemplo caro de una pareja multicultural-multirracial que juntos encapsulan orígenes afroamericanos, latinos y coreanos y que tienen 4 hijos multiculturales.

Sonia, quien es presidenta de la organización Familias Multiculturales del Sur de California, dijo que ella nació en Puerto Rico, vivió en Hawaii y luego vino a Los Ángeles, donde conoció a su esposo Richard que es coreano-americano, con quien tuvo a sus hijos.

Aunque Richard nació en Estados Unidos, dijo que creció hablando coreano y no habló inglés hasta que fue a la escuela.

Sonia recuerda que creció en los 80 en un barrio latino de Los Ángeles, hablando español, en un medio donde siendo multirracial, tienes que probarte a ti misma que eres afroamericana y latina.

“Ahora que tenemos hijos multirraciales, pienso en lo que podemos hacer para mejorar las cosas para ellos. Si bien el mundo está cambiando, hay algunos baches en el camino”.

Hizo ver que su esposo y ella platican mucho de cómo salvaguardar la identidad de sus hijos en el hogar.

“Le llamamos cultura a prueba a lo que hacemos para asegurarnos de traer productos, libros y películas a la casa, que queremos que nuestros vean y escuchen y que se parezcan a nuestra familia de una manera auténtica, para así ayudar a mantener el hogar que queremos”.