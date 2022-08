Carlos Rivera muestra su amor por Cynthia Rodríguez, dedicándole una canción en pleno concierto

Carlos Rivera regresó a los escenarios después de unas largas y románticas vacaciones por Europa junto a Cynthia Rodríguez, así que tras el revuelo generado por los rumores de su boda y el supuesto embarazo de la conductora, el cantante ofreció un espectáculo lleno de sorpresas en el Palenque de la Feria Nacional Potosina.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche fue cuando Rivera se acercó al público y le dedicó una de sus interpretaciones a su enamorada, quien se encontraba en primera fila disfrutando de manera orgullosa el concierto y no dejó de sonreír y aplaudir con cada actuación del tlaxcalteca.

Según la grabación viralizada en TikTok, fue al ritmo de ‘Otras vidas’, una de sus canciones más exitosas, que Carlos Rivera se paró frente a Cynthia Rodríguez y durante toda la canción se dedicó a observarla, mientras ella prestaba toda su atención al romántico momento que se vivió.

“Podría jurar que es cosa de Dios, cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer”, mencionaba el cantante, quien tuvo como cómplices a sus fans que se dieron cita para disfrutar sus canciones en vivo, y pudieron presenciar una de sus pocas demostraciones de amor en público, pues cabe mencionar que la pareja ha sido muy discreta en todo momento.

En video titulado “Ok, pero Carlos Rivera cantandole a Cynthia” rápidamente comenzó a popularizarse en la plataforma más importante del momento, por lo que después de reunir más de 300 mil reproducciones, los usuarios no tardaron en aparecer y celebrar el amor que irradiaba la pareja en San Luis.

“¡Cómo le canta! ¡La sonrisa de ella”, “Los dos están voladísimos”, “La sonrisa de ella, qué bonita”, “Definitivamente ellos son pareja y se aman, eso se ve, no se puede fingir”, “Creo que es una de las canciones que le compuso a ella”, “Qué hermosa pareja, se ven muy felices”, son algunos comentarios destacados de la publicación.

Y como era de esperarse, las fanáticas de Carlos Rivera no dudaron en mencionar que desearían estar en el lugar de Cynthia: “¿Por qué no puedo ser tú?”, “Dios tiene a sus favoritas”, “No estoy llorando”, “Ya me cansé de ser espectadora”, “Hoy conocí la envidia”, escribieron.

Por su parte, la famosa conductora no dejó de publicar historias del cantante, en las que se pueden escuchar sus gritos y su voz coreando cada una de las canciones; además, los asistentes que pudieron captarla destacaron la felicidad que se le notó en cada etapa del show y la gran entrega que puso para poder apoyar a su pareja.