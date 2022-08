El 99% de las tortugas marinas nacen hembras por culpa del cambio climático, según expertos

Las tortugas marinas de Florida se enfrentan a un desequilibrio de género agravado por el cambio climático. Las recientes olas de calor han hecho que la arena de algunas playas se caliente tanto que casi todas las tortugas nacidas eran hembras.

“Lo más aterrador es que los últimos cuatro veranos en Florida han sido los más calurosos de los que se tiene constancia”, afirma Bette Zirkelbach, directora del Hospital de Tortugas de Marathon, una ciudad de los Cayos de Florida, una cadena de islas tropicales que se extiende desde el extremo sur del estado.

“Los científicos que estudian las crías y los huevos de las tortugas marinas no han encontrado ningún macho, así que solo hay tortugas marinas hembras en los últimos cuatro años”, dijo Zirkelbach, cuyo centro de tortugas funciona desde 1986.

