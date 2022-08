El director danés Lars von Trier es diagnosticado con Parkinson

El director de cine Lars von Trier, uno de los fundadores del movimiento Dogma y conocido por películas como “Dancer in the dark”, “Dogville” y “Breaking the waves” ha sido diagnosticado con Parkinson. La compañía productora Zentropa dio a conocer la noticia a través de un comunicado, en el que se informó que el realizador está bajo un tratamiento y podrá terminar su más reciente proyecto, la tercera temporada de la serie de televisión “The kingdom”.

De 66 años, Von Trier tendrá que disminuir su carga de trabajo; ello significa que sólo hará unas cuantas entrevistas para promocionar la serie, que se presentará en el próximo Festival de Cine de Venecia. Según el comunicado “Lars se encuentra de buen ánimo y está siendo tratado por sus síntomas, para que así pueda completar ‘Riget Exodus’“.

Desde su debut en el Festival de Cannes con la cinta “Element of crime” en 1984 Lars von Trier ha sido aclamado por la crítica, aunque la temática de algunos de sus filmes ha causado controversia, así como la relación que ha tenido con actores y actrices debido a su meticulosa forma de trabajar. Su más reciente película fue “The house that Jack built” de 2018, estelarizada por Matt Dillon.

