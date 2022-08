El hombre que cruzó en la cuerda floja las Torres Gemelas

Muy por encima del tráfico matutino en el Bajo Manhattan, un artista callejero francés se baja del techo de la torre sur del World Trade Center el 7 de agosto de 1974.

Vestido de negro y con una larga pértiga para mantener el equilibrio, Philippe Petit comenzó la parte más famoso paseo por la cuerda floja de la historia, atravesando tranquilamente el espacio entre las Torres Gemelas a una altura de 400 metros.

Petit disfrutó caminar sobre la cuerda floja desde muy joven y comenzó su carrera como malabarista en las calles de París. Sorprendentemente, primero se imaginó a sí mismo caminando entre las Torres Gemelas antes de que se construyeran.

Como relató más tarde, la idea le vino por una emergencia dental: “Aquí estoy, joven, 17 años, con un diente malo en una de esas salas de espera poco coloridas de un dentista francés… de repente, Me congelo porque he abierto un periódico por una página y veo algo magnífico, algo que me inspira. Veo dos torres y el artículo dice que un día se construirán esas torres”.

Las torres no estarían abiertas hasta 1973, pero Petit estaba decidido a caminar entre ellas algún día. Comenzó su carrera en la cuerda floja con caminatas entre las torres de Notre Dame en 1971 y los pilones del puente del puerto de Sydney en 1973.

Aunque se formó con un artista de circo y se consideraba un “poeta, conquistando hermosos escenarios”, su los preparativos para caminar entre las Torres Gemelas se parecían más a las escenas de una película de atracos.

Se disfrazó de todo, desde un trabajador de la construcción hasta un periodista y un arquitecto para poder acceder y estudiar el sitio, incluso lo revisó desde arriba en helicóptero.

La noche del 6 de agosto de 1974, con la ayuda de Greenhouse, Petit y algunos cómplices se abrieron paso hacia las torres, divididos en dos equipos. Uno de ellos disparó una flecha a través del espacio entre los edificios, atravesándolo con un trozo de hilo de pescar que luego se usó para tender cables de soporte más fuertes, alrededor de las 7 am de la mañana siguiente, Petit salió a la alambrada.

Durante los siguientes 50 minutos, completó ocho viajes a través de la línea divisoria, inclinándose ante los espectadores de abajo e incluso deteniéndose para sentarse y acostarse en el alambre de una pulgada de espesor. Finalmente, desmontó y se entregó a la policía, quienes lo arrestaron y lo llevaron a evaluación psicológica.

Petit fue acusado de allanamiento de morada y alteración del orden público, pero los cargos fueron retirados con la condición de que actuara para el público en Central Park, lo cual hizo felizmente.

Este artista realizó una caminata similar en el Lincoln Center y se convirtió en el artista residente en la Catedral de St. John the Divine en el Upper West Side. Insistió en que su famoso caminar, que fue documentado en la película ‘Man on Wire’ y dramatizado en otra película, ‘The Walk’, no era tanto una declaración artística como una consecuencia natural de su actitud hacia la vida: “Veo tres naranjas, y yo hay que hacer malabares. Veo dos torres y tengo que caminar”.

