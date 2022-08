Estadounidenses quedan con problemas económicos por el costo de la insulina

La diabetes es probablemente la enfermedad metabólica más común en el mundo. Causa que el cuerpo no produzca suficiente insulina para mantenerlo con vida, o que se vuelva resistente, de modo que la insulina que tiene no funcione correctamente y no controle su nivel de azúcar en la sangre.

Aproximadamente 37 millones de americanos en Estados Unidos son afectados por la enfermedad, la cual también está llevando a graves consecuencias económicas. Se estima que la diabetes afecta a 1 de cada 10 estadounidenses.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que las personas con diabetes diagnosticada tienen más del doble de los costos médicos promedio que las personas sin diabetes.

Una encuesta reciente a 2,000 adultos con diabetes, con y sin seguro médico, reveló que el 79% de ellos, o que cuidan a alguien con esta condición, han enfrentado difíciles situaciones económicas para poder pagar por su insulina.

La encuesta publicada por CharityRx —entidad que ayuda a que la medicina sea más asequible— indicó que cuatro de cada cinco personas han llegado a tener una deuda de hasta $9,000 en sus tarjetas de crédito para cubrir los costos de la insulina.

El 83% ha tenido que recortar gastos como el 50% en alimentos, 55% en ropa y hasta el 29% en alquiler o hipoteca para pagar su insulina.

El 63% se ha sentido presionado para vender posesiones personales preciadas, el 50% se ha puesto en situaciones de riesgo y el 32% ha acudido a la venta de recetas o drogas ilícitas para obtener el dinero necesario para la insulina.

En un esfuerzo por reducir los costos, el 62% omitió y/o ajustó la dosis de las inyecciones de insulina. Al racionar la insulina, el 54% de diabéticos experimentó incapacidad para realizar actividades cotidianas, el 44% enfrentó incapacidad para trabajar y el 37% enfrentó incapacidad para ir a la escuela.

De quienes racionaron u omitieron su dosis de insulina, el 38% ingresó al hospital por más de un día y el 33% se ha enfermado con un problema de salud adicional como resultado del racionamiento de insulina.

“El peligro es que esto puede elevar su nivel de azúcar en la sangre a niveles peligrosos”, dijo el doctor Francisco Prieto, médico familiar en Sacramento y presidente del comité nacional de defensa de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA).

Prieto, quien tiene más de 30 años de experiencia en la diabetes, dijo que decidió hacer su misión el entender a la enfermedad y ayudar a sus pacientes, después de ver a aquellos que no seguían su tratamiento desarrollar dificultades como insuficiencia renal, amputaciones y pérdida de la vista.

“Para las personas con diabetes tipo uno, incluso puede provocar cetoacidosis, que puede ser fatal”, explicó el experto.

Los latinos son dos veces más propensos a tener diabetes que los blancos. El resultado varía dependiendo de las personas. Pero está documentado que los mexicanos tienen una de las tasas más altas de diabetes en el mundo, explicó Prieto. También los pueblos indígenas del suroeste de los Estados Unidos como los Navajo, Hopi, y otras tribus.

En el Caribe algunas tasas de diabetes son muy altas mientras que en otras son muy bajas.

¿Por qué es tan cara la insulina?

Estados Unidos tiene un costo de insulina ocho veces más alto que el promedio de otros países de altos ingresos en todo el mundo.

Prieto indicó que la insulina se ha triplicado del 2002 al 2013 y continúa en aumento pese a que es una droga con más de 100 años de existencia.

Explicó que en la década de 1970 se cambió de usar insulina animal a usar una copia de la insulina humana debido al ADN recombinante, lo que significa que se puede hacer una copia exacta de la insulina humana. Los últimos avances técnicos fueron en la década de 1990 cuando se desarrollaron análogos de insulina.

Sin embargo, el mercado estadounidense ha permitido que las compañías farmacéuticas cobren básicamente lo que aguante el precio del mercado.

“Y creamos un sistema en los últimos 15 años más o menos de intermediarios o administradores de beneficios farmacéuticos que negocian con las compañías de seguros y las compañías farmacéuticas”, explicó Prieto. “Y también toman una parte del costo creando un incentivo para que las compañías farmacéuticas subieran sus precios para poder dar descuentos a estos intermediarios que exigían descuentos para darles contratos”.

La solución

El doctor Prieto dijo que así como subió el precio de la insulina también podría bajar.

Agregó que una de las soluciones es el Affordable Insulin Now Act, (Ley de Insulina Asequible Ahora) que permitiría que las personas con Medicare tengan un costo máximo de $35 por mes. Actualmente enfrentan un costo promedio de $397.65 por mes.

Pese a que es un paso adelante, el problema es que no cubre a todas las personas como las que cuentan con un seguro privado a través de sus trabajos.

“Hay siete u 8 millones de personas en Estados Unidos que dependen de la insulina para controlar su diabetes y es por eso que la ADA ha estado trabajando arduamente para intentar que el costo de la insulina vuelva a bajar, a donde estaba hace 20 años, cuando no era gratis, ni tan barato, pero era asequible para la mayoría de la gente”, dijo Prieto. “Esto es algo que millones de personas necesitan para mantenerse con vida”.

El doctor Robert Gabbay, director científico y médico de la ADA, dijo en un comunicado que la insulina es demasiado cara para demasiadas personas con diabetes.

Agradeció que el Senado aprobara el tope de copago para las personas mayores, pero recalcó que están decepcionados de que 43 senadores se opusieron para que la insulina sea asequible para las personas con seguro privado.

“Estamos listos para trabajar con el Congreso para hacer que la insulina sea asequible para todos los estadounidenses que la necesiten, aprobando un límite de gastos de bolsillo para las personas con seguro comercial y reformando el sistema de reembolso de insulina a través de la Ley de Insulina”, indicó Gabbay.