Khloé Kardashian no quiere restar protagonismo a su hija True: ‘Mi niña dulce’

Aunque la estrella televisiva Khloé Kardashian es noticia estos días por el nacimiento de su segundo retoño, fruto de su extinta relación con Tristan Thompson y de un procedimiento de gestación subrogada, lo cierto es que la celebridad no ha querido restar protagonismo a su primogénita, True, nacida en abril de 2018, para que no se sienta desplazada ante la llegada de su hermanito.

Este fin de semana, la hermana de Kim Kardashian ha subido una imagen de la pequeña a su cuenta de Instagram que, entre otras cosas, pone de manifiesto la maestría que tiene la niña a la hora de posar ante las cámaras: un hábito que lógicamente le viene de familia. True saca a relucir su faceta más adorable con un conjunto muy floreado en el que predominan los tonos blancos y rosados.

“Mi niña dulce y feliz”, ha escrito una orgullosa Khloé para deleitar a sus seguidores de la plataforma, quienes no han perdido la ocasión de preguntarle sobre el benjamín de la casa al tiempo que alababan la belleza natural de su primogénita, quien aparece frente a un montaje floral que representa a un lindo gatito. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Por el momento, Khloé y su expareja, quienes no se han reconciliado ni está previsto que lo hagan dadas las múltiples infidelidades del deportista, no han elegido un nombre definitivo para su segundo niño. “Khloé no ha compartido todavía el nombre. Se está tomando su tiempo para elegirlo, porque quiere que sea perfecto para él”, ha señalado una fuente a la revista People.

