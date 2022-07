Futuro hijo de Khloé Kardashian y Tristan Thompson se gestó antes que embarazara a su amante

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Khloé Kardashian y Tristan Thompson tendrán un segundo hijo y todos se preguntan: “¿Cómo sucedió esto si hasta no hace mucho se descubrió otra infidelidad del basquetbolista de la NBA en la cual también tuvo otro hijo. Simple, la ex pareja ya había buscado un vientre en alquiler y la madre subrogada ya estaba embarazada. Es decir, este nuevo bebé de Khloé y el jugador de los Cleveland Cavaliers se estaba gestando antes que el mismo dejara embarazada a su amante.

Activar subtítulos en español.

por medio de una gestación subrogada. El representante de Tristan Thompson se ha encargado de confirmar la noticia explicando que su hija mayor True de 4 años: “Tendrá muy pronto un hermanito que fue concebido en noviembre por medio de un vientre de alquiler…Khloé Kardashian está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por tan hermosa bendición. Queremos pedir empatía y privacidad para que pueda centrarse en su familia”.

Ese mismo comunicado reza que la antigua pareja conformada por Khloé Kardashian y Tristan Thompson inició el proceso para convertirse en padres de nuevo antes de que saliera a la luz que el jugador de la NBA había engañado a su entonces novia con otra mujer después de una fiesta organizada con motivo de su cumpleaños, a la que acudió la propia Khloé. Fruto de esa infidelidad nació un niño llamado Theo el pasado 1 de diciembre al que el deportista solo reconoció después de que una prueba de ADN confirmara que efectivamente era hijo suyo.

Aunque estén esperando otro bebé juntos, Khloé Kardashian no se ha planteado darle una nueva oportunidad a Tristan Thompson y su representante ha recalcado que no han hablado desde diciembre de otra cosa que no sean los asuntos relacionados con la educación y crianza de True y del nuevo hijo que se está gestando. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

La expareja, que había mantenido una relación intermitente desde 2016, dio la bienvenida a True en 2018 tan solo unos días después de que se difundieran una serie de videos grabados por cámaras de seguridad que mostraban a Tristan entrando en su hotel con distintas mujeres.

En 2021, la fundadora de la marca Good American, Khloé Kardashian, habló por primera vez sobre sus problemas para volver a quedarse embarazada durante la última temporada de ‘KUWTK‘. En marzo de ese año, Khloé explicó que los médicos le habían informado de que tendría un embarazo de “alto riesgo” si decidía tener otro hijo. En aquel momento le comentó a su hermana Kim Kardashian que estaba planteándose recurrir a la subrogación, aunque la pandemia acabó por interferir en sus planes.

