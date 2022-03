Khloé Kardashian dejó claro que no llevaba ropa interior con vestido transparente por las calles de Miami

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después del escándalo que supuso el hecho que el padre de su hija True, Tristan Thompson afirmara haber tenido un amorío con un entrenadora personal, en el cual ella resultara embarazada, Khloé Kardashian volvió después de una mínima pausa de las redes sociales con un traje forrada en látex que le tumbó la quijada a más de uno. Ahora asistió a un evento social junto a su hermana Kim Kardashian en la ciudad de Miami y para ello usó un modelito que dejó poco a la imaginación: un vestido transparente azul eléctrico.

La marca de ropa de Kim Kardashian, “Skims“, inauguró una nueva tienda en la ciudad de Miami. Pero Kim no fue sola sino con su hermana Khloé Kardashian, quien recientemente fue criticada por su delgadez. Sin embargo, el outfit que usó para estreno del local fue un vestido azul de transparencias que dejaron claro que no llevaba ropa interior puesta. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Pese a las constantes críticas que aseguran que Khloé Kardashian está muy delgada y que su cintura es como la de una abeja, ella hace comiso y desfila el cuerpazo que tiene por las calles de Miami. Por su puesto, no menos atención recibió la otra integrante de la dinastía Kardashian Jenner, Kim Kardashian. Pese a las polémicas en medio del de la batalla que ha entablado con su ex Kanye West por las redes sociales, sigue adelante en su carrera como empresaria. View this post on Instagram A post shared by Khloe Kardashian News (@khloesnapchats)

Este es otro logro que se apunta Kim Kardashian, además de estar muy cerca de recibirse como abogada al igual que su padre. Los ataques de el papá de sus cuatros hijos, Kanye West, no la tendrán por alcanzar sus sueños y menos ahora que parece estar siendo feliz con su nuevo amor, el actor y comediante, Pete Davidson. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) Deslizar a la derecha.

