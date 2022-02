Kim Kardashian publica foto con su papá, el abogado de O.J Simpson, Robert Kardashian, y derrite de amor el Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de la polémica por todas las discusiones públicas que están teniendo Kanye West y Kim Kardashian por la separación y la relación de ella con la estrella de Saturday Night Life, Pete Davidson, la hermana de Kylie Jenner, ha derretido de amor a sus fans en Instagram. Kim compartió una foto con su papá, quien es famoso por haber sido uno de los abogados de O.J Simpson, Robert Kardashian, por su cumpleaños.

Robert Kardashian es literal el creador de la dinastía que lleva su mismo apellido. El mismo fue homenajeado por su hija Kim Kardashian en redes sociales. Recordemos que el abogado del ex deportista O.J Simpson falleció en el 2003 después de batallar contra el cáncer. Hoy, el padre también de Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian hubiera cumplido 78 años y la estrella de The Keeping Up with The Kardashians lo celebró con una emotiva foto en su cuenta de Instagram.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“¡Selfie de cumpleaños con mi papá! Nos hicimos esta foto el día en que celebramos su cumpleaños en un restaurante armenio, en 1998. Gracias por guiarme siempre y por protegernos a todas. Hoy definitivamente te celebramos, papá. ¡Te echo tanto de menos!”, escribió Kim Kardashian para su padre, Robert Kardashian, en Instagram al tiempo que se dejaba ver muy bien y sin sus “arreglitos” estéticos que tiene hoy día. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

Sus hermanas también le dedicaron un sentido mensaje en las redes sociales de ambas. Pero, ciertamente la que parece seguir los pasos de Robert Kardashian, ex esposo de la matriarca Kris Jenner es Kim Kardashian, quien comenzó a estudiar Derecho hace unos años y quien ha puesto mucho empeño en rescatar algunas personas que han sido encarceladas de manera injusta.

Sigue leyendo:

¿Por qué Kim Kardashian y Kanye West se divorcian? Las posibles razones de la separación?

Así fue como el padre de las Kardashian ganó su fama