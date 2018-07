Kris Jenner se ‘arrepiente’ de haberle sido infiel a su ex marido Robert Kardashian

Luego del divorcio la celebridad asegura que "no podía comprar ni un tomate"

La estrella televisiva Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian, no ha tenido reparo alguno en rememorar por medio de su última entrevista algunos de los episodios más dramáticos de su extinto matrimonio con el abogado Robert Kardashian, sobre todo la infidelidad que cometió junto a un jugador de fútbol y que, tras crear un cisma entre ellos, llevó a la pareja a divorciarse en el año 1991.

“Sí que tuve una aventura, y no es algo de lo que me sienta precisamente orgullosa. Cuando echo la vista atrás, estoy convencida de que, seguramente, estamos hablando de una de las cosas de las que más me arrepiento en la vida, ya que fue lo que destruyó nuestro matrimonio“, ha asegurado la también representante al canal de noticias Fox News.

“Me quedé devastada cuando me pidió el divorcio porque me hizo real. Quiero decir, pensaba que acabaríamos superando el bache, pero no. Fue muy duro para mí”, ha añadido visiblemente compungida.

La madre de Kim Kardashian atribuye semejante error a la monotonía y al exceso de confianza derivados de una relación que comenzó cuando ella era muy joven, ya que como ha revelado la propia Kris, se quedó embarazada -de su primogénita Kourtney- en plena luna de miel y en un momento de máxima “felicidad” para ella.

“Me casé con Robert cuando tenía 22 años y me quedé embarazada en la luna de miel. Llevaba una vida que no podía hacerme más feliz y con la que jamás había podido soñar. Pero también hay gente que piensa que nuestro matrimonio era idílico, y tampoco era así. Y creo que eso explica parte de lo que ocurrió”, ha aseverado en la misma conversación, justo antes de describir hasta qué punto le afectó económica y anímicamente su separación del mediático abogado, quien falleció en 2003 a causa de un agresivo cáncer.

“Me quedé sin nada. Un día fui al mercado y mi tarjeta de crédito no funcionaba. Me quedé pensando: ‘No puedo comprar ni un tomate'”, ha apuntado la también madre de Kendall y Kylie Jenner junto a su ex marido Bruce Jenner, conocido ahora como Caitlyn Jenner tras su transición de género.