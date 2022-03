Nueva cintura de Khloé Kardashian es mínima y su pérdida de peso es ¡Insólita!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Parece mentira que la integrante del clan Kardashian Jenner, Khloé Kardashian, fue la que más sufrió en el pasado por sobrepeso y ahora es precisamente la que tiene mejor figura. Todo esto sin ella ella sin haberse hecho ninguna cirugía estética. Hace unos días, Khloé mostró su nueva cintura mínima y dejó demostrado que su pérdida de peso es realmente una hazaña ¡Insólita!

Con unos leggins rosas y mientras hacía estiramientos en el gimnasio, Khloé Kardashian volvió a ser objeto de debate al lucir su nueva cintura mínima. Incluso algunos aseguraron que Khloé Kardashian se habría podido: “Haber sacado una costilla”, como siempre han dicho Thalia. Pero, la verdad es que ella ha perdido peso en los últimos años y parece ser una verdadera fan de los ejercicios. No hay semana que no postee alguna de sus rutinas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Mientras, su ex Tristan Thompson asegura en internet que le había dicho a su entrenadora personal, con la que tuvo una aventura producto de la cual nació el tercer hijo de la estrella de la NBA, Khloé Kardashian se ha dedicado a seguir adelante como mamá y tomando la vida lo más saludable posible. Aunque muchos hayan dicho que luce “raquítica”, la verdad es que la hermana de Kim Kardashian está cada día más espectacular y sí, bastante cambiada. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

