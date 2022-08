Casi en topless Demi Rose toma el sol en las escaleras, usando microtanga de hilo

Demi Rose ha publicado en su cuenta de Instagram unas de sus fotos más sexys este verano, que la muestran luciendo su voluptuosa figura en unas escaleras (ella aparece usando una microtanga de hilos y un sostén que apenas cubre su busto). Poco después se sentó a tomar el sol, colocando su bolso dorado en uno de los escalones.

La modelo e influencer británica también posó en la piscina, usando un microbikini de la firma Dolce & Gabbana; recostada en el borde procedió a broncearse y complementó las fotos con el texto “precioso y pequeño diamante”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi Rose se encuentra actualmente en Grecia trabajando en el contenido que presenta en sus redes sociales. Ella compartió en un video los mejores momentos de su viaje y las espectaculares producciones para sus fotos, que obtienen miles de likes pero que conllevan varios días de intenso trabajo. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

