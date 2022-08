Giuliani llama a redada del FBI a resort de Trump una ‘noche triste para EE.UU.’; en redes le recuerdan que es experto en hacer simulacros

El exabogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, no pudo ocultar su molestia por la redada del FBI a Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, del exmandatario y en entrevista con “The Rita Cosby show” de WANC Radio lanzó una serie de flechas punzocortantes en contra del FBI, el Departamento de Justicia y la administración de Joe Biden.



Giuliani indicó que lo ocurrido en el resort de su antiguo amigo es una “noche triste para Estados Unidos” que va más allá de la política.



“Es una noche triste para Estados Unidos y para mí personalmente que he pasado muchos años de mi vida en el Departamento de justicia en los niveles más bajos y altos y he trabajado muy de cerca del FBI para poner a algunos de los peores criminales del siglo XX en la cárcel”, acotó. “Estoy avergonzado del liderazgo del FBI y del Departamento de Justicia, avergonzado de dos grandes instituciones. Pasaran a la historia como probablemente los dos peores fiscales generales y directores del FBI”.



El también exalcalde de Nueva York dijo que la redada es “falsa” y que es una venganza absoluta y una vergüenza para todos los estadounidenses, además, lamentó que en este momento en el país: “Ya no tenemos justicia, la han destrozado. Este es el estado policial de Biden. Una noche triste para Estados Unidos”.



Giuliani considera que la medida tomada por las autoridades es meramente política e incluso tachó de “criminal” a Biden y sacó a relucir los trapitos sucios del hijo del mandatario: “Esto es presentado por una administración encabezada por un criminal, Joe Biden, que obtuvo $31 millones de China y el FBI no cree que eso afecte nuestra seguridad. O su hijo, cuyos crímenes en el disco duro son tan evidentes que hay que ser tonto para no verlos (pero) al FBI no le importa eso, ni a nuestro fiscal general corrupto”.



Durante la charla a Giuliani se le preguntó si cree que Biden sabía de la redada e irónicamente respondió “No sé si lo recordaría si lo supiera” haciendo referencia a la demencia que se dice que padece el mandatario estadounidense.



Tras las declaraciones del mandatario, en redes sociales los usuarios han mostrado su postura y han señalado que a Giuliani “Ya se le olvidó que sabe cómo hacer un simulacro. Ha llevado a cabo redadas y procesos. Él sabe lo que está pasando”. Otros más recuerdan que “Los días moralmente consientes de Rudy son cosa del pasado. Rudy inhabilitó a Giuliani, debería preocuparse por sus propias batallas legales”.



Cabe recordar que la orden de allanamiento no es más que una operación relacionada con una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales, que incluye documentos clasificados, que pudieron haber sido llevados al resort Mar-a-Lago cuando Donald Trump abandonó la Casa Blanca.



Donald Trump señaló que la redada no fue anunciada y que incluso irrumpieron su caja fuerte: “Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”.

