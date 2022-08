Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de Agosto de 2022

Leo

Hay días en los cuales te cuesta trabajo levantarte, se te acaban los ánimos y no pretendes seguir, eso se debe a que tus sueños y metas los has hecho a un lado, has dejado de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propongas. Deja de pensar en el pasado y acepta tu presente, la vida se te está yendo y no has podido aprovechar lo que tienes a tu alrededor. Días de cierre de ciclos y darte cuenta los errores que has cometido, reflexionar en ellos y no volver a cometerlos. Estas en una época del año en el cual las tristezas podrían dañarte y acabar con la poca o mucha felicidad que en estos momentos tienes, debes aprender a ver la vida de manera distinta y dejar de recriminarte tantas cuestiones que no deberían tener tanto valor para ti hoy en día. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo.

Virgo

Se te descompone aparato electrónico. Vienen días muy fuertes pues en este mes puedes deprimirte demasiado, recuerda a quien ya se fue con amor y cariño y bendícelo, confía en Dios y te dará esa paz que tanto has estado necesitado. Amor de una noche se presentará y una amistad te pedirá el consejo. Deja que la vida te sorprenda, pero recuerda no quedarte con ganas de nada. Mucha suerte en juegos de azar. Tu carácter muy cambiante en estas semanas, podrías dañar a quien amas porque no te quedarás cayado en nada y expresarás lo que sientes sin miedo a quien dañas o afectas. Si tu pareja no te esta dando lo que necesitas en estos momentos en tu vida, es momento de decirlo para que tome cartas en el asunto, recuerda que vienes a ser feliz. Ponte las pilas en el amor pues estas en una etapa en la cual lo que hagas te resultará de lo mejor.

Libra

Cuídate de amistades, tienes personas a tu alrededor que te tienen demasiada envidia y en cualquier momento podrían darte la puñalada por la espalda. Momentos de muchas bendiciones por el lado de la familia pues viene un embarazo en alguien cercano y un compromiso de boda que podría suceder en cualquier momento. Vienen días muy perros en los cuales tendrás que ponerte las pilas para no cometer errores de los cuales te podrías arrepentir en un corto tiempo. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos. Es preciso que pongas atención a cada uno de tus sueños y metas pues las has descuidado demasiado por atender la vida de personas que no te dejan nada de provecho. Es importante que te pongas las pilas en sueños y metas pues estás en un buen tiempo para consolidar lo que has soñado. Cuidado con caídas y golpes pues podrían afectarte y terminar en el hospital. Noticias inesperadas que podrían ponerte alfo sentimental, aprende a soltar eso que ya dolió demasiado y centra tu tiempo y energía en cuestiones que te hagan sentir bien y feliz.

Escorpio

Te van a llegar noticias inesperadas de alguien del pasado. Dinero extra y un viaje podría suceder en próximas semanas. Mucha suerte en juegos de azar, días de mucha reflexión, momento de poner las cartas en la mesa y expresar y decir lo que sientes, te has cayado demasiado y tienes mucha información que si sale a la luz más de una persona quedará descubierta. No dejes que nadie te quite tus ganas de luchas por sueños y metas. Mucha manipulación por parte de quien amas inclusive podría tomar decisiones por ti, es momento que tomes las riendas de tu vida, nadie más que tu es responsable de tu vida. Visita de familiares de tierras lejanas. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Haz a un lado preocupaciones y dolores de cabeza y centra tu visión en eso que mueve tu mundo o te hace sentir especial.

Aries

Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará un friegos la relación. Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la fregada. Amores de una noche se visualizan. Y una amistad estará jodiendo tu día. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque arderá Troya. Viene un viaje muy perro, te pedirán perdón o disculpas por un error que cometieron contra ti hace tiempo.

Tauro

Debes cuidar mucho más tu carácter pues estas que ni tu te aguantas y podrías hacer pagar a justos por pecadores. La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres un chorro podría comenzar a sentir atracción por ti. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga mauser. No permitas que la costumbre dañe tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.

Géminis

Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas. Un amor podría aparecer cuando menos lo esperes sin embargo no será el definitivo. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado fregando la existencia en este tiempo. Suerte en juegos de azar. Debes aprender a soltar eso que ya dolió mucho y te sigue causando conflicto si quieres avanzar en tu vida o de lo contrario jamás llegarás a ningún sitio.

Cancer

Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Aguas con persona de piel blanco, te va a meter en graves problemas. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. Te viene dinero extra y planearás viaje en este mes. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea. Noticia laboral que has estado esperando podría concretarse en cualquier momento solo debes de tener un poco de paciencia. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. Negocio en puerta y cierre de ciclos sobre problemas que venías cargando desde hace tiempo. No permitas que comentarios negativos te dañen el día. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas. Aguas con ofertas tentadoras laborales, muchas de ellas podrían ser falsas.

Piscis

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Traición en puerta por parte de amistad o de pareja, pela bien el ojo para que te des cuenta antes de lo previsto. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día.

Acuario

Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo, sino te apetece no des falsas ilusiones. Cuidado con caídas. No dejes para otro día lo que debes de hacer hoy. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el menudo. Persona piel morena constituirá un obstáculo en tu vida. Ya no finjas sentimientos por quien ya no sientes nada, momento de enfrentar la realidad de las cosas. Pon los ojos en quienes menos piensas pues son quienes te podrían dañar sin darte cuenta, a los enemigos hay que tenerlos cerca. Muchas oportunidades de empleo y un lazo muy fuerte te unirán a tu familia más que nunca. Perdona todos esos errores que han cometido las demás personas y te han dañado. Viene un amor muy fuerte que te podría enseñar lo bello que es la vida, pon atención pues podría pasar desapercibido.

Capricornio

Debes cuidar más tu entorno sobre todo familiar pues podrían presentarse ciertos problemas debido al carácter que estarás presentando en estos días. Date la oportunidad de amarte con todas tus fuerzas y ganas para que nadie más te haga sentir menos, es momento de recobrar el valor que tienes como persona. Viene un viaje muy bueno y posibilidad de incrementar los dineros mediante negocio o venta de propiedad o de algo. Cambios en tu conducta bastante fuertes que podrían ponerte a pensar si realmente estas tomando las decisiones correctas con esas personas que en el pasado te hicieron tu vida de cuadritos. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Días de mucha renovación en los cuales deberás cerrar ciclos que has dejado abiertos y que en su momento dolieron mucho. Ya no temas a equivocaciones pues de ellas aprenderás.

Sagitario

Momento de decir lo que sientes y expresarlo sin miedo al qué dirán, no te flageles ni te culpes de errores que no cometiste, deja que la vida fluya y aprende a disfrutar y gozar. Amores de una noche siguen presentándose y la posibilidad de planear un viaje que habías visualizado desde hace tiempo. Cuidado con cambios repentinos en tu economía pues no es momento de gastar en cosas que no necesitas, aprende a escuchar a tu corazón pues el te mostrará las respuestas que estas esperando escuchar. Vienen días muy buenos sin embargo carácter de mi3rda no te ayuda en nada, debes aprender a controlarte un poco más si quieres lograr tus metas y objetivos en tu vida pues cuando estas a punto de hacerlo algo pasa que dejes todo a la deriva. No pierdas tu tiempo en sueños falsos. Cuídate de caídas, golpes y accidentes pues estarán a la orden del día. Aprende amarte, quererte y darte tus propios gustos que nadie más lo va hacer por ti. Si tienes pareja cuidado con infidelidades pues estarán a la orden del día.