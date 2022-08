Lisset recuerda cuando Demián Bichir le fue infiel con Kate del Castillo: “Había fotos de ellos”

A 10 años de su divorcio con el actor Demián Bichir, Lisset reveló cómo vivió la infidelidad en la que se vio involucrada la actriz Kate del Castillo, aunque asegura su matrimonio terminó en los mejores términos.

Durante una entrevista con Aurora Valle para el programa ‘Confesiones’, la actriz Lisset recordó la relación que sostuvo con Demián Bichir, con quien se casó tras un noviazgo de seis años, asegurando estaba perdidamente enamorada de él por lo que su separación fue muy dolorosa ya que sucedió por una infidelidad.

“Pues sí, fíjate tú, pues que me pone el cuerno“, dijo, a lo que la conductora no dudó en recordar el nombre de la responsable: “Y con Kate del Castillo, además“.

Sin embargo, Lisset acepta que la relación estaba mal y la infidelidad de habría dado con ella o cualquier otra mujer.

“Pues sí, se la encontró por allá, en algún lugar, pero hubiera pasado con ella o con otra, o sea, realmente algo no está bien en la relación para que se pueda meter otra persona”, mencionó.

Recordó que como pareja ya no funcionaban y sus respectivas carreras terminaron por acabar con la relación, además de que él siempre aceptó que no estaba a favor del matrimonio: “El señor se la pasaba filmando afuera, todo el tiempo estaba en otro país, en otro lado y yo acá“, sentenció.

Así fue como finalmente decidieron dar por terminado el matrimonio que duró un año en el que terminó influyendo la diferencia de edades.

“Nos divorciamos muy cordiales. No se dio, no había problemas y él me lleva 10 años, yo en ese entonces tenía 23, yo creo que no pensaba aún en tener hijos, entonces no fue como un tema que se platicara a fondo, si se hubiera dado, feliz, pero no se dio”, dijo.

A pesar de que ella nunca habló del tema públicamente por el duelo que estaba viviendo, salieron a la luz imágenes de Kate del Castillo con Demián Bichir, pero ella se mantuvo al margen.

“Jamás dije nada, jamás se habló del tema, o sea, había fotos de ellos, había todo y yo jamás di una declaración”. Lisset

Y contrario a lo que sucede en otros casos, destacaron que la infidelidad no se dio con una mujer más joven: “Aquí se dio así, con la gente que se dio, hubiera sido con ella, con otra más joven, más vieja, igual, pero se dio con esa persona en ese momento y el problema ya era rescatarme a mí”.

Finalmente, Lisset reiteró que sigue considerando a Bichir como un ser muy brillante e inteligente, lo cual ayudó a la buena relación que mantienen actualmente.

