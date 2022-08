Carlos Vela y Raúl Ruidíaz le dan otro triunfo a la MLS sobre la Liga MX en un controversial All Star Game

Desde el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos, se llevó a cabo otra edición del Juego de las Estrellas de la Liga MX contra la MLS, con triunfo para los de la liga estadounidense con marcador de dos goles a uno. Las anotaciones fueron obra del mexicano Carlos Vela al minuto 3 y el peruano Raúl Ruidíaz al minuto 73, mientras que por la Liga MX el gol lo anotó Kevin Álvarez al minuto 84.

El encuentro estuvo lleno de emociones desde el inicio, tanto así que Carlos Vela no dejaba respirar aún a los presentes en el estadio cuando ya adelantaba a los colores de la MLS. Por su parte la Liga MX siempre estuvo firme sin quedarse atrás y lo lucho hasta el final para buscar un empate que finalmente nunca llegaría.

Esta victoria de la MLS representa la segunda consecutiva sobre la Liga MX en lo que significa el All Star Game.

El primer tiempo entre la MLS y la Liga MX

Apenas sonaba el pitazo inicial y ya la MLS buscaba madrugar a la Liga MX y lo consiguió al minuto 3 por intermedio de un mexicano, Carlos Vela adelantaba a la MLS con un gol que caía como baño de agua fría para la Liga MX. El mexicano de LAFC conectaba de cabeza y batía a Camilo Vargas para darle apertura al marcador sobre sus paisanos.

Luego del gol de Vela, la MLS estuvo a punto de aumentar el marcador al minuto 11. Pero la Liga MX no se quedaba atrá y lo intentaba con centro de Juan Escobar y Julio Fucrh remataba de mala forma con la cabeza.

El portero Blake también era protagonista para la MLS y demostraba porque lo habían seleccionado como titular de este prestigioso encuentro.

Acciones de la segunda mitad entre la MLS y la Liga MX

Con más cambios por parte de ambos directores técnicos arrancaba la segunda mitad del All Star Game, la cual iba a estar muy pareja pero con la MLS aprovechando un poco mejor las situaciones que se le presentaban. La Liga MX seguía luchando y buscando el orgullo para no terminar cayendo por segunda oportunidad consecutiva pero no pudo ser.

Al minuto 73, el peruano Raúl Ruidíaz convertía un penal algo polémico luego de una jugada no pitada a la Liga MX al minuto 67.

La Liga MX iba a proponer hasta el final del partido y los cuatro minutos añadidos pero el marcador no se iba a mover. La MLS se impuso por 2-1 a la Liga MX en el marco del All Star 2022, siendo la segunda edición consecutiva que la liga estadounidense se impone a la mexicana.

