Para su fiesta open house, pareja pide refrigerador, muebles y otros artículos a sus invitados

Cuando una pareja decide hacer una vida juntos, es el momento para ir haciendo planes, entre ellos, buscar una casa y poco a poco irla equipando con electrodomésticos, muebles, entre otros artículos necesarios.

Para ello es importante que ambos contribuyan económicamente para ir logrando este objetivo; sin embargo, a unos enamorados se les ocurrió una idea para lograrlo en menos tiempo y sin gastar un solo peso.

Y es que Romi y José hicieron una open house, así lo dio a conocer una de las invitadas que a través de redes sociales decidió expresar su inconformidad con lo que la pareja está pidiendo como regalo, ya que están solicitando a sus seres queridos y amigos desde cuatro mil pesos en efectivo, hasta un refrigerador.

“Para el regalo, estamos pidiendo una despensa bien completa o algunos artículos de los que vienen en la lista”, en la cual resaltan todo tipo de electrodomésticos o artículos específicos, además de que piden que avisen qué llevarán para evitar que se repitan los obsequios.

“Para lo de la cocina, allá en el otro lado venden sets bien bonitos y te queda fácil. Si no pueden darnos regalo, pues también tomaremos dinero en efectivo que sea al menos los 4 mil de un mes de renta”, añaden en la invitación los ahora esposos.

El novio al enterarse de que su caso se hizo viral en plataformas digitales, le reclamó a la invitada, no sin antes pedirle un set de platos: “Te importa más tu dinero que tus amigos“.

“Yo no quería pero me encanta el drama. Aquí esta la conclusión del chisme”, cerró la chica que seguramente no irá a la polémica celebración.

