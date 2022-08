“Yo llamé al FBI”, ese y otros mensajes sobre Melania Trump desatan bromas en Twitter

Después de que se dio a conocer que el FBI realizó una redada al resort Mar-a-Lago, propiedad del exmandatario estadounidense, Donald Trump, como parte de una operación relacionada con una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales, que incluye documentos clasificados, que pudieron haber sido llevados a la propiedad de Florida, las redes sociales estallaron.



Los usuarios de las redes sociales se dieron el tiempo de echar a volar su imaginación y convirtieron en tendencia el nombre de Melania Trump gracias a los memes.



Los memes sugieren que la esposa de Donald Trump fue quien condujo al FBI hasta la caja fuerte y que incluso les compartió la clave secreta del exmandatario.



“Se ha confirmado que hubo un informante al FBI”, indicó un usuario.



A este mensaje le siguieron otros como: “Solo se dio a conocer el nombre de pila de la informante… Melania”.



“No sabía que Melania estaba haciendo entrevistas”, escribió otro usuario.

I didn’t realize Melania was doing interviews https://t.co/cipdFhYjuH— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) August 10, 2022

El meme que más impacto tuvo fue el que asegura que “¡Melania entregó a Donald!”. Melania turned Donald in!😂😂 pic.twitter.com/Cyb8PKGA58— Greg The Brahma Bull (@Greg43098140) August 10, 2022

Tampoco faltó el que cree que Melania ayudará a que el plan de su esposo, de llegar nuevamente a la presidencia, no se cumpla. Melanie is enjoying a night out. pic.twitter.com/Mm2g66t5PC— Votey McVoteface -Get in loser, we're going voting (@Pullma_Pfanger) August 10, 2022

Hasta ahora se sabe, gracias a NBC News, que el abogado de Donald Trump estuvo presente cuando el FBI llegó a la propiedad del exmandatario, sin embargo, los usuarios de Twitter no han dejado de señalar en tono de broma que la ex primera dama de los Estados Unidos está detrás de este escándalo.