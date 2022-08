Agenda de eventos: diversión para todos

Show familiar

Este año el Levitt Pavilion del parque MacCarthur (2230 W. 6th St,, Los Angeles) celebra 15 años de eventos gratuitos y al aire libre. Para esta ocasión participa The Puppet Master, Caín Carias, con su marioneta El Triste. Sábado 7 pm. Para toda la familia. Entrada gratuita. Informes evittlosangeles.org.

Foto: Cortesía

Cine familiar

Este sábado, en su serie Family Matinees, el Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) proyectará la cinta Pete’s Dragon, de 1977. La función es apta para todas las edades. El filme es la historia de un niño huérfano que escapa de su casa, donde no era feliz, y sin esperarlo encuentra a un nuevo amigo, un dragón verde que a veces se hace invisible, llamado Elliot. Sábado 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Festival japonés

El Nisei Week Japanese Festival, que celebra la herencia y tradiciones japonesas, es uno de los eventos nipones más grandes de Los Angeles, y tendrá lugar a partir de este fin de semana. Inicia el sábado con el Natsumatsuri Family Festival en el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles), con presentaciones culturales, talleres de arte y actividades para toda la familia. Gratis con reservación. El festival continúa con más eventos culturales, musicales y artísticos hasta el 21 de agosto en varias sedes alrededor de Little Tokyo. Gratis. Informes niseiweek.org y janm.org.

Foto: Cortesía

Nueva exhibición

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) inauguró Conversing in Clay: Ceramics from the LACMA Collection, una muestra en la que se ponen en diálogo piezas históricas con trabajos contemporáneos para iluminar resonancias en el uso creativo del medio a través del tiempo y el espacio. Termina el 21 de mayo. Boletos $16 a $25. Gratis residentes del condado de Los Angeles menores de 17 años. Informes y horarios lacma.org.

Música soul y R&B

Foto: LACMA

El reconocido intérprete de soul y R&B, Booker T. Jones, quien ocupa un lugar importante en la historia de la música estadounidense, será parte de la serie Sunset Concerts del Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). El artista interpretará temas y éxitos de sus casi sesenta años de carrera. Entrada gratuita. Los boletos ya no están disponibles en línea, pero una cantidad limitada se puede adquirir en la puerta el día del concierto. Hoy jueves 8 pm. Informes skirball.org.

Foto: Cortesía

Experiencia en el NHMLA

House of the Dragon: The Targaryen Dynasty es una experiencia en el Natural History Museum of Los Angeles (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) que celebra a esta serie original de HBO y al poder creativo del relato. La pequeña exhibición de 2,500 pies cuadrados permite a los visitantes entrar y explorar el mundo mítico de Westeros a través de vestuario original y utilería del show. También se pueden sentar en una réplica del Iron Throne y más. Termina el 7 de septiembre. Incluida con el boleto de entrada. Boletos $7 a $15. Informes y horarios nhm.org.

Foto: Cortesía

Música de México

Luis R. Conriquez ha destacado como intérprete con temas como “Los botones azules” y “Me metí en el ruedo”. Ahora debutará en la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario), donde cantará lo más popular y nuevo de su repertorio. Sábado 7:30 pm. Boletos $59 a $200. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Fiesta en el Bowl

La Los Angeles Philharmonic, bajo la conducción de Ludovic Moriot, y con el violinista Joshua Bell como invitado, serán parte del concierto Tchaikovsky Spectacular with Fireworks, que tendrá lugar en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Además, en este tradicional concierto también participa la banda de música USC Trojan. Al final del show habrá fuegos artificiales. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $25 a $150. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Archivo

Música grupera

Los Inquietos del Norte siguen arrasando en las taquillas de México y Estados Unidos con su tour Otro tequila más, que traerán al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) este fin de semana. Interpretarán éxitos como “Vamos a darle con todo”, “Maldito amor” y “De que se puede se puede”. Con Virlán García como invitado especial. Boletos $65 a $146. Informes microsofttheater.com.

Foto: Cortesía

Nuevo inquilino

El Zoológico de San Diego (2920 Zoo Dr., San Diego) anunció el nacimiento de un oso perezoso de dos dedos, y se lo puede ver en la nueva área Denny Sanford Wildlife Explorers Basecamp del zoológico. El bebé perezoso, una hembra, nació el 25 de junio y su madre es Xena, quien nació en el zoológico en 2013. Los visitantes pueden ver a Xena y a su bebé durante una exhibición de la vida silvestre en el área de presentación del Wildlife Explorers Basecamp o durante una experiencia VIP exclusiva. Boletos $55 a $65. Informes y horarios zoo.sandiegozoo.org.