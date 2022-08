Serena Williams impulsa ventas del US Open tras anunciar su retiro de las canchas

La tenista estadounidense Serena Williams dio a conocer en días pasados una noticia que entristeció a sus fans y los seguidores del tenis. A sus 41 años, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam anunció su retiro de las canchas tras su participación en el US Open, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 11 de septiembre.

La noticia, además de traer un sabor amargo en la comunidad tenística también ha impulsado las ventas del US Open por completo. El portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA por sus siglas en inglés) Chris Widmaier dijo que la noticia ha causado una demanda de entradas “sin precedentes”.

“Hablas del efecto Serena, es como un tsunami. Desde que la gente se enteró de la noticia hemos vendido a partir de las 3 p.m. (del martes 9 de agosto) 13,000 entradas para el abierto incluidas 4,500 o más para la noche de apertura”, dijo al New York Post.

Previo al anuncio de Serena, las entradas individuales para la primera noche del torneo, el 29 de agosto, se vendían a $35 dólares. Tras el anuncio se venden ahora en $81.55 dólares mediante reventa verificada.

El medio de comunicación reportó que un usuario aprovechó la sobre demanda de boletos para ofrecer dos boletos en la sección 317, fila X, asientos 13 y 14 por $7,000 dólares cada uno.

En días recientes Williams publicó una carta en donde dejó entrever sus intenciones de retirarse de las canchas tras ser la máxima ganadora de Grand Slams en la historia del deporte.

“Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible en cómo utilizo esta palabra, una palabra que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”, dijo.

Williams también abordó el tema de equidad de género y dijo que si fuera hombre probablemente no estaría hablando del retiro debido a la tarea que realizan muchas esposas en el hogar de cuidar a los hijos.

“Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia, no creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: amo ser mujer y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia”, dijo

