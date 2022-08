Su pasión por cortar cabello lo ha llevado a ayudar a su comunidad

Damián Villanueva se graduó de la preparatoria hace dos meses pero en sus planes no está la educación superior. Villanueva está planeando ir a una escuela de barbería para obtener su licencia y así poder seguir cortando cabello de hombre, una pasión que descubrió durante la pandemia del covid-19.

Damián Villanueva tiene una cuenta de GoFundMe para apoyar a vendedores ambulantes y cortarles el cabello. (Suministrada)

Desde entonces, el joven de raíces mexicanas no solamente se ha dedicado a cortar cabello para ganar dinero pero también para devolverle a su comunidad primordialmente latina de la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

El barbero nato contó que cuando iba a hacerse cortes de cabello ponía mucha y en ocasiones le hacía preguntas a los barberos quienes le compartían algunos consejos

“Durante covid yo sabía que todos necesitaban un corte de cabello pero tenían miedo ir a la barbería así que ahorré dinero para poder comprar mi primera rasuradora”, contó el joven de 19 años.

Una vez con la rasuradora en manos, Villanueva necesitaba las personas pero le era difícil conseguirlos ya que sus cortes de cabello no eran los mejores y la gente no le tenía confianza.

Así que decidió acercarse a sus compañeros de la preparatoria con quienes jugaba fútbol americano y les ofreció el servicio gratuito. Algunos aceptaron, otros se negaron.

Para su buena fortuna, en poco más de un año Villanueva ya ha obtenido suficiente experiencia y cuenta con una lista de clientes.

Durante el proceso de aprendizaje y trabajo, Villanueva conoció a un popular barbero e influencer del condado de Orange, David Escamilla, quien se ha convertido en su mentor.

El influencer no solamente le ha dado consejos de aprendizaje en el mundo de la barbería pero también ha motivado a Villanueva a ir un paso más adelante para ayudar a su comunidad. El objetivo es acercarse a desconocidos para ofrecerles un corte de cabello gratuito y durante el proceso entablar una conversación que beneficie a ambas partes.

“Al principio me daba vergüenza porque mi español no es muy bueno pero [Escamilla] me animó a hacerlo y ha resultado positivo’, aseveró Villanueva.

Fue así que el joven barbero comenzó a acercarse a los vendedores ambulantes para ofrecerles cortes de cabello gratuitos.

Uno de sus videos se volvió viral e incluso fue publicado en la televisión en español donde se ve a Villanueva cortando el cabello de un paletero de la tercera edad. No solamente le hizo el corte de cabello de forma gratuita pero también le regaló $100, algo que hizo llorar de la emoción al paletero.

Villanueva dijo que realizar estos actos de bondad le llenan de gratitud. Cuando escucha las historias de las personas intenta ponerse en sus zapatos para entenderlos mejor.

“Bartolo, el paletero, me contó que una vez lo atropellaron y yo me imagino si estuviera en sus zapatos que mal la estaría pasando”, contó Villanueva.

El dinero donado al paletero lo ganó Villanueva con su trabajo y posteriormente abrió una cuenta de GoFundMe para poder seguir ayudando a más personas necesitadas.

Ganando la confianza de los clientes

Villanueva aceptó que su trabajo lo ha convertido en un tipo de terapista no oficial ya que cuando los clientes se sientan para comenzar su corte de cabello empieza una conversación. A veces es amena, a veces es más seria.

Damián es un barbero nato. (Suministrada)

El joven recordó que en una ocasión un cliente que usualmente tenía el cabello largo le pidió que se lo cortara estilo “rapado”. Villanueva se asombró y le preguntó porqué estaba haciendo eso.

“Me dijo que estaba teniendo malos pensamientos y le contesté que sí se sentía cómodo me podía contar que le pasaba”, recordó el joven.

Fue así que se enteró que su cliente tenía problemas en su trabajo y lo animó a buscar otro en el cual se sintiera más cómodo. Inclusive le dio el contacto de otro cliente que tal vez lo podía ayudar.

“Uno siempre puede ver a las personas como si nada pero no sabemos lo que están pasando por dentro”, contó el joven.

Dijo que ahora que su madre y su abuela, con quienes vive, han visto el trabajo positivo que realiza con la comunidad han entendido que su pasión no necesita un título universitario.

“Antes me decían, tienes que ir al colegio pero el colegio no es para todos. A mí me gusta mucho lo que hago y quiero seguir aprendiendo”, dijo Villanueva.

El joven espera que una vez que obtenga su licencia de barbero pueda comenzar a ofrecer sus servicios a personas más influyentes como deportistas, atletas o celebridades.

“Cada persona tiene una historia y quiero ir a cortar el cabello no solo para escucharlos sino también para dar y recibir consejos”, aseguró el joven.

Para conocer más acerca de Villanueva y su trabajo visite: https://www.instagram.com/juice.fades/