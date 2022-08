“Tenemos mucho dolor”: Hermana de minero atrapado en Coahuila reveló que él ya se había jubilado y quiso regresar

Ya han pasado ocho días desde que 10 hombres quedaron atrapados en un pozo minero ubicado en Sabinas, Coahuila, y aunque se han implementado labores de rescate, las condiciones en el lugar han impedido llegar hasta las víctimas.

Esto ha provocado desesperación entre los familiares de los mineros, pues desconocen las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos y, ante la demora en los trabajos para llegar hasta ellos, saben que el tiempo es un factor muy importante.

“Tenemos mucho dolor, mucha tristeza, mucha incertidumbre, desesperación de estar aquí. Siento que mi hermano está vivo”, dijo a diversos medios Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo Pérez, un minero de 61 años atrapado.

De acuerdo con su relato, hace apenas tres meses acababa de jubilarse Jaime como minero, pero volvió porque quería seguir trabajando. Lamentablemente esa decisión derivó en que hoy sea uno de los 10 hombres que se encuentran en el interior del pozo.

"Estamos pidiendo por un verdadero milagrio", dice Liliana Torres Montelongo, sobrina del minero Jaime Montelongo Pérez.



“Yo le decía, ‘ya no regreses, búscate un trabajo de velador’, y él me respondía que no. ‘Mira, el peligro se corre dondequiera y a mí me gusta trabajar en eso, aunque sea un trabajo rudo y a mí me gusta”, recuerda Magdalena.

Angélica, otra de sus hermanas, detalló cómo su esposo también le insistió a Jaime dejar ese trabajo, con el que se ganó la vida casi cinco décadas:

“Le dice mi esposo, ‘cuñado, ya no vaya usted, sabe que esa mina está inundada de agua, por eso nos salimos. Si ya está escurriendo agua, tenga mucho cuidado, fíjese por dónde está”, declaró.

Con 61 años, Jaime Montelongo es el minero más veterano de los 10 trabajadores atrapados. Durante sus 47 años de trayectoria, jamás tuvo un contratiempo, hasta este pasado 3 de agosto.

“Toda su vida trabajando en pozos de carbón, desde los 14 años con mi papá, y nunca tuvo un accidente y nunca pensamos que fuera a pasar esto”, señaló Magdalena.

“Pienso que los equipos de rescate han hecho hasta lo imposible para hacer esto, pero para uno que está aquí se han hecho muy eternos estos ocho días. Hoy hace ocho días, ¿verdad?, y ya dicen que ya hoy, de hoy a mañana ya los rescatan. Estamos así con la incertidumbre de que ya en realidad sea verdad”, culminó.

