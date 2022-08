VIDEO: ¡Confirmado! Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya están casados ¿embarazo en puerta?

Por fin las especulaciones se acabaron y fue la propia conductora mexicana Cynthia Rodríguez quien dio a conocer que ella y Carlos Rivera han llegado hasta el altar después de mantener su relación de noviazgo en privado, de la cual daban algunos destellos del cariño que se tienen y que siempre andan juntos.

Ahora, después de que se diera a conocer su encuentro con el Papa Francisco, quien les dio la bendición, brotaron las especulaciones sobre si se habían casado lo cual confirmó la originaria de Monclova, Coahuila.

En su regresó a su casa “Venga la Alegría” para platicar todos los detalles de éste tema al igual de los rumores que apuntan a que está embarazada. En el primer caso, despejó dudas y afirmó que sí se casó con el intérprete de “Me muero” y “Te esperaba”.

“Estoy feliz. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad, estoy muy contenta, ¿Qué les puedo decir?, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de estas cosas que no se pueden ocultar. Ustedes saben que somos muy discretos y hay detalles que se van a quedar así sobre la entrega del anillo”

La ex Académica mencionó que desde su relación hasta su boda han realizado las cosas de la manera como tienen que ser en su debido momento y “fue un sueño”. Para mala suerte de todos, reiteró que los detalles se los guardará porque siguen bajo la filosofía de la discreción.

A pregunta expresa de Kristal Silva, sobre si viene un bebé en camino a las vidas de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, la conductora aseguró que no, tras ponerse de pie y modelar su figura a manera de que sus excompañeros y televidentes notaran el tamaño de su abdomen.