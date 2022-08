VIDEO: Gasta sus ahorros para su fiesta de cumpleaños, la dejan plantada sus invitados

Cumplir años es un motivo de sobra para organizar una gran fiesta, tal como lo hizo una joven de Argentina que decidió gastar hasta el último centavo para tener una celebración que conquistara a sus invitados.

Pastel, todo personalizado con su foto y adornos que inmediatamente llamaron la atención se pudieron ver en el video que compartió la chica en su cuenta de TikTok; sin embargo, todo quedó en segundo plano cuando ninguno de los invitados llegó al festejo.

Visiblemente triste por la decepción, la mujer reveló que ella sí había asistido a las fiestas de sus amigos, por lo que no entiende el motivo por el que ellos no decidieron acompañarla en su día especial.

“Yo fui a sus cumpleaños siempre, no sé qué pasó”, indicó y agregó: “Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale Wana o Güll o la c… de sus hermanas pedazos de f… Nunca más”.

El caso rápidamente se hizo viral en redes sociales porque la joven además compartió los detalles en una entrevista para TN.

“Yo vivo en Aldao. Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas pagas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque el salón era muy grande para los que éramos. Mi mamá y mi novio se esforzaron muchísimo para ayudarme y somos una familia humilde, fue todo con trabajo y esfuerzo”.

se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompaño💖 https://t.co/Ix62cdNJSV pic.twitter.com/81gQi8fOGw — Pi (@Piliarmijo) August 6, 2022

“Un día antes, cuando ya tenía todo comprado y el salón pago, les mandé a todos de nuevo si por favor me avisaban quiénes venían. Solo seis respondieron, entre ellos mi hermano mayor y mi cuñada. Algunos me dijeron que trabajaban. Otros que era muy lejos, sabiendo que un taxi entre pueblo y pueblo está $1000, que hoy en día no es nada. Si lo pagaban entre cuatro no gastaban ni $300 cada uno”, expresó.

“Avisé hace meses que lo iba a hacer y donde. Sabía la mayoría y me dijeron que venían. Cuando mandé los datos específicos a los que no me contestaron me dijeron que no Pregunté porque me pareció muy raro que no avisaran. Si me clavaba seguro era peor… El próximo cumple no se repite ninguna mie… de las que pasaron. Agradezco que mi familia estuvo, que a pesar de el dinero que perdí la pasé hermoso, más que nada a mi mamá y a mi novio que son los que me ayudaron con todo siempre”, concluyó.

