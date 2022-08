Virus Langya hallado en China: Qué tan posible es que se expanda por el mundo

El nuevo virus animal llamado Langya henipavirus (LayV) hallado al este de China ha afectado alrededor de 35 personas desde el año 2018. Sin embargo, algunos brotes generados durante los últimos días han causado preocupación en la población asiática.

Algunos investigadores creen que LayV es transportado por musarañas, que podrían haber infectado a las personas directamente o a través de un animal intermediario.

Según la descripción del New England Journal of Medicine el 4 de agosto, este virus está relacionado con otros dos henipavirus que infectan a las personas: el virus Hendra y el virus Nipah. Los síntomas fundamentales son fiebre, tos y fatiga.

No obstante, los científicos dicen que no están demasiado preocupados porque el virus no parece propagarse fácilmente entre las personas, ni es fatal. “No hay una necesidad particular de preocuparse por esto, pero la vigilancia continua es fundamental”, dice Edward Holmes, virólogo evolutivo de la Universidad de Sydney en Australia.

También destacan la importancia de realizar pruebas periódicas a personas y animales en busca de virus emergentes para comprender el riesgo de enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden transmitirse de otros animales a los humanos.

Investigadores analizaron varios animales para determinar el origen del virus Langya

A la fecha no han encontrado pruebas que determinen el contagio entre personas. Para determinar el posible origen animal del virus, los investigadores de las universidades Johns Hopkins en Baltimore, Maryland (Estados Unidos) y Sydney (Australia) analizaron cabras, perros, cerdos y ganado que vivían en aldeas en las provincias chinas orientales de Shandong y Henan, de donde provenían los pacientes infectados en busca de anticuerpos contra LayV.

Los resultados demostraron la existencia de anticuerpos LayV en unas pocas cabras y perros e identificaron el ARN viral de LayV en el 27% de las 262 musarañas muestreadas, lo que sugirió que estas últimas son un reservorio del virus, que transmiten LayV entre ellas y a algunas contadas personas por razones aún desconocidas.

Holmes dice que existe una necesidad urgente de un sistema de vigilancia global para detectar los contagios de virus y comunicar rápidamente esos resultados para evitar más pandemias, como la provocada por COVID-19. “Este tipo de eventos secundarios zoonóticos ocurren todo el tiempo”, dice. “El mundo necesita despertar”.

El virus debe su nombre por una ciudad llamada Langya, en Shandong, de donde científicos secuenciaron el genoma de LayV a partir de un frotis de garganta de la primera paciente identificada con la enfermedad, una mujer de 53 años.

Te puede interesar:

China advierte sobre nuevo virus que ha enfermado a 35 personas