Hombre con viruela del mono narra la peor y aterradora experiencia con la enfermedad

Los contagios de viruela del mono continúan incrementando en el mundo; no obstante, hay países donde se registran más casos como Estados Unidos y España, siendo este último país donde recientemente un testigo dio a conocer la terrible experiencia que se llevó con la enfermedad.

Antony es el nombre del sujeto que narró al programa Cuatro al día las secuelas que le han tocado experimentar tras contagiarse en un punto en que el virus se ha convertido en un auténtico problema para la Unión Europea.

“Me han dado de alta y aún sigo con secuelas que como podéis ver son un poco grandes… detrás de la cabeza también tengo, tengo por todos los lados”, dijo el hombre de origen peruano.

Señaló que los primeros síntomas fueron “la inflamación de ganglios en la entrepierna“; posteriormente, “me dio un poco de fiebre y fui al médico”, quien le recetó “calmantes”.

‘Cuatro al día’ ha tenido acceso a un impactante testimonio que nos permite ver las consecuencias de la viruela del mono como nunca se había visto hasta ahora #CuatroAlDía10Ahttps://t.co/aspVXZAJTs — Cuatro al día (@cuatroaldia) August 10, 2022

“Pero poco después, el dolor en la entrepierna se hizo insoportable, volví al médico y ahí ya me confirmaron la viruela del mono. Me deprimí bastante, no sabía qué hacer”, agregó al momento que se mostraba impotente por hacer poco tras dar positivo a esta enfermedad.

Antony recomendó a aquellos que han dado positivo al virus que se cuiden, tomen el descanso necesario y no expongan a más personas. Además, pidió que todos se vacunen para que los síntomas y secuelas sean menos, ya que él la está pasando bastante mal, ya que es el paciente que ha presentado el cuadro más grave de viruela del mono.

Estados Unidos supera en estos momentos la barrera de los 10 mil casos, por lo que los CDC han emitido una serie de medidas para contener los contagios.

