Jornada de afiliación y votación de obradoristas en el exterior

El próximo sábado 13 de agosto se realizarán las Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en el marco del proceso de renovación de los órganos internos del Partido Morena, y de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario que tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México.

Cabe señalar que pueden concurrir todas y todos sin excepción, independientemente de su estatus en el órgano electoral (credencializados o no) y/o de su situación migratoria en el exterior. La jornada englobará dos ejercicios fundamentales: la afiliación o ratificación de afiliación al Partido Morena, y la elección de 140 Congresistas Nacionales que representarán, en el Congreso de Mexicanos en el Exterior y el Congreso Nacional Ordinario, a las y los mexicanos radicados en el extranjero.

Desde la Coordinación de Internacional del Instituto Nacional de Formación Política (CI-INFP) hemos co-organizado algunas sesiones informativas para dar a conocer los detalles logísticos, técnicos y administrativos de tal proceso. Estamos convencidos de que la única manera de garantizar la transparencia, certidumbre y éxito de este inédito ejercicio extraterritorial es a través de la divulgación a gran escala de las bases que rigen el proceso. Esta concisa publicación responde a tal esfuerzo: despejar dudas, disipar la confusión e informar lo más exhaustivamente posible. De antemano extiéndoles una disculpa si nuestro empeño se queda corto.

Por qué es importante

La participación de las y los mexicanos en el exterior es acaso doblemente importante porque nuestras propias biografías encierran, por sí solas, algunas de las vejaciones e injusticias que el Gobierno de la Transformación aspira a combatir y superar: desde el destierro forzado por razones económicas o de seguridad hasta la orfandad institucional que implica emigrar, coexistir y trabajar en condiciones de extrema vulnerabilidad. México es uno de los países de más alta expulsión del mundo. Y, por tal motivo, la voz de los connacionales en el extranjero se debe hacer escuchar fuerte y lejos. Este proceso no está pensado solamente para ratificar a militantes de un Partido, sino para sumar a más y más obradoristas a la transformación de México e incorporar a su nutrida diáspora al acontecer político de la Patria que les vio nacer.

Quiénes pueden participar

Todas y todos los mexicanos sin excepción pueden afiliarse al Partido. Sólo es necesario acudir a alguna de las 13 Asambleas-Centros de Votación designadas, presentar su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o alguna otra identificación oficial del lugar de residencia, y la constancia de afiliación que pueden generar e imprimir en la siguiente liga: https://morena.org/formato-unico-de-afiliacion/. Solo podrán ser votados para Congresistas Nacionales aquellos que hayan completado su registro en el micrositio de la Convocatoria: https://renovacion.morena.app/Convocatorias. Cabe aclarar que la constancia de afiliación también les confiere el derecho de votar por un hombre y una mujer que integrarán, en el caso de recibir los votos necesarios, el Congreso de Mexicanos en el Exterior y el III Congreso Nacional Ordinario.

Cómo se integrará el Congreso de Mexicanos en el Exterior

A diferencia de la metodología que se implementó en México, en el caso del exterior no habrá múltiples distritos electorales sino apenas una sola circunscripción. Esto significa que se podrá votar por compañeras y compañeros que residan en cualquier lugar del extranjero y no necesariamente por aquellos que radiquen en el Centro de Votación donde emitan su voto. Para decirlo en términos llanos, trátase de una elección general en la que podrán ser electos hasta 140 Congresistas Nacionales no sujetos a una circunscripción específica. Tales Congresistas estarán facultados para integrar el Congreso de Mexicanos en el Exterior, que tendrá lugar el 15 y 16 de septiembre, y el III Congreso Nacional Ordinario, que se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre, ambos en la Ciudad de México. Muchos militantes en el extranjero han manifestado –acaso legítimamente– su desconcierto por la pérdida de autonomía de las Asambleas y comités locales, y la imprevista innovación de la elección general. También la militancia de Europa ha expresado su preocupación por la supresión de su derecho a participar de tal proceso. Sin duda se trata de omisiones organizativas que los mandos correspondientes tratarán de enmendar.

Dónde se realizarán las Asambleas e instalarán los Centros de Votación

Las Asambleas de Mexicanos en el Exterior se realizarán en dos países: Estados Unidos y Canadá. Están confirmadas nueve sedes: Arizona, California, Carolina del Sur, Illinois, Nevada, Nueva York, Ontario, Oregón y Texas. Todas las sedes, excepto California y Texas, hospedarán una sola Asamblea. Para ubicar la Asamblea-Centro de Votación más próximo pueden consultar la siguiente liga: https://mexicanosenelextranjero.morena.app/centro_de_votacion. Para que la votación de la respectiva sede tenga validez, se estableció la pauta de un quórum mínimo de 100 personas-votantes. Nótese que tal requerimiento no aplica para la afiliación. Es decir, constancia de afiliación que se recoja, constancia de afiliación que se registra en el padrón oficial.

Glosa marginal: el micrositio de la Convocatoria anuncia que por causas de fuerza mayor “se cancela la votación de la sede ubicada en el condado de San Bernardino”, misma que estaba contemplada en la publicación original. Recomiéndase a las y los paisanos de esa localidad que tomen las precauciones correspondientes y acudan al Centro de Votación más cercano.

Colofón

Todas y todos tenemos la obligación de coadyuvar con la preservación de la integridad del proceso. Cada mesa dispondrá de un representante de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional (SMEPI) y un notario que dará fe del proceso general. Es importante que acudan a este personal acreditado en el caso de observar alguna anomalía. Y nunca olviden que la coacción del voto es el primerísimo de muchos males que el obradorismo aspira a erradicar.

Paisana, paisano: ¡Juntos haremos historia!

(*) Arsinoé Orihuela Jr., es el enlace del INFP en Estados Unidos. /@arsinoeorihuela