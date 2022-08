Natalia Téllez revela que deseó la muerte de su propia madre por una poderosa razón

El mundo del entretenimiento no se salva de las enfermedades y pérdidas irreparables de un ser querido, y una de las que ha sido víctima de estos tragos amargos es la conductora mexicana Natalia Téllez quien platicó en la más reciente emisión de “Netas Divinas” cómo fue su proceso para superar la partida de su madre.

Con un nudo en la garganta y recuerdos a flor de piel, Natalia sacó lágrimas a sus compañeras de set y confesó algo muy duro de explicar, puesto que ella aceptó que en un momento dado deseó la muerte de su madre.

Esto, después de contar su historia, fue detallado por ella misma mientras sus compañeras le escucharon con atención y respeto, asimilando así la pérdida de su madre, Martha Beatriz, cuando apenas tenía 15 años de edad.

Era una adolescente cuando Natalia tuvo a su madre enferma, tanto que no soportaba verle así. En ese momento de la emisión, recordó haberse sentido culpable y trabajó esto el día que vio una película, misma que le mostró que no era malo desear algo así a su mamá si este deseo iba a ser para que ella ya no sufriera.

“Hay una película muy bella que me hizo llorar mucho. Se llama Un monstruo viene a verme, y trata acerca de un niño que tiene una mamá enferma de cáncer. Entonces, viene un monstruo y el niño le dice: ‘Brother, vas a tener que hacer algo mucho más fuerte para que me asustes, mi mamá se está muriendo’” NATALIA TÉLLEZ

Téllez confesó que al principio rezaba para que su mamá se curara. Luego, según dijo, pedía que mejor ya falleciera.

“Que alguien se vaya, como que lo liberas de amor, como que no te pertenecen, pero siento que hay procesos muy dolorosos que… como tú, frente a ti, aceptar que rezaste un día ‘que se quede, cúrala’ y un día rezaste ‘que se vaya’. Lo entendí, tenía una culpa tan grande de eso, como decir: ‘soy la peor persona que una mujer increíble (tuvo), yo recé que se fuera, o sea, yo recé que se fuera”. NATALIA TÉLLEZ

La mamá de Natalia Téllez murió de cáncer cuando ella tenía 15 años y su hermana Artemisa, 22. Para rematar, recordó que el año pasado pudo despedirse de ella, esto al escribirle un diario con cartas con el que hizo catarsis

