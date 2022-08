Cancela su boda porque el novio no incluyó comida vegana en el menú: “Le devolví el anillo”

Llegar al altar es el objetivo de muchas personas en el mundo, por lo que una vez que comienzan con la planeación buscan que no falte ningún detalle, por lo que una mujer no dudó en cancelar su boda cuando se dio cuenta que su novio olvidó incluir en el menú comida vegana.

Y es que a través de la plataforma Reddit, la cual es habitual para compartir todo tipo de experiencias, la usuaria identificada como SarahJake2022 narró que se casaría pronto con su pareja, pero el hecho que el hombre no haya incluido este tipo de alimentos cuando ella y su familia son veganos, es un hecho que puede perdonar.

“Mi familia y yo somos veganos y hay muchas razones por las que elegimos este estilo de vida y una de ellas es que tenemos un historial de problemas de salud”, inició la mujer.

La familia del novio son carnívoros, lo cual molestó más a Sarah Jake, ya que en ningún momento la tomaron en cuenta. “Lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme. Primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”.

“Pero, había muchas opciones de carne ¿por qué no puedo obtener cinco opciones veganas? Si también lo estoy pagando”, añadió.

El problema no sólo llevó a que la boda fuera cancelada, sino que otros integrantes de la familia se involucraron, entre ellos la madre del hombre. “Simplemente, porque está priorizando a los demás y sus opiniones sobre mí, realmente, me molestó y no es algo que puedas pasarse por alto”.

“Le devolví el anillo y cancelé todo. No podía imaginarme viviendo así por más tiempo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo por su familia y permitiéndole, básicamente, anular mis opiniones y tener la última palabra sin importar qué. El matrimonio se trata de compromiso y él no tiene nada que perder, pero eligió hacer esto conmigo y mi familia”, concluyó.

Te puede interesar:

Tras ser diagnosticada con cáncer, adelanta su boda pero muere el día de la fiesta

Hombre de Carolina del Norte descubre que ganó la lotería mientras celebraba aniversario de boda