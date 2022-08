De $70,000 dólares a inimaginables riquezas: Shaquille O’Neal le tendió la mano a John Salley y lo volvió millonario

Shaquille O’Neal es uno de los ex basquetbolistas más carismáticos de la NBA. El estadounidense dominó los tabloncillos del mejor baloncesto del mundo y también los negocios fuera de él. A pesar de ser un hombre estricto en el mundo financiero, “Shaq” siempre demostró su lado solidario al punto de sacar de apuros a su ex compañero John Salley.

El ex jugador de Los Ángeles Lakers, entre otros equipos, ganó una dura fama en los negocios luego de declarar que su inmensa fortuna le pertenece solo a él, sus hijos deberán trabajar por sí solos. Sin embargo, el corazón de O’Neall no es de piedra y así lo recordó el histórico Salley, primer jugador en ganar un campeonato con tres franquicias (Detroit Pistons, Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers).

A pesar de su exitosa carrera, Salley no pudo administrar de gran forma su fortuna y afrontó una dura crisis financiera que le impidió invertir en sus ideas. Ante esta dificultas, John pidió ayuda a Shaquille O’Neal y este tuvo un gesto que cambió la vida de Salley.

“Cuando necesité dinero, Shaq me dijo: ‘¿Cuánto?’, le respondí que necesitaba unos setenta para ese mismo día. Shaquille me los dio, pero de todas maneras había un trato. Cuando volví para devolvérselo me dijo ‘No es nada, estamos bien’”, recordó John en una entrevista para VLAD TV.

💬Shaquille O'Neal Once Loaned John Salley $70K But Never Let Him Pay It Back – https://t.co/N2Mey1C0lr



📻 87.7fm | 📲 https://t.co/g70GVICZX8 pic.twitter.com/nOXeTgxOmv— Boston 87.7 FM (@B87FM) September 24, 2019

Luego de la ayuda de O’Neal, John Salley pudo poner en marcha su franquicia de cannabis para el uso medicinal. Aquel acto generoso de su compañero al entregarlo unos $70,000 dólares, con el tiempo Salley logró multiplicar su patrimonio a más de $15 millones de dólares. Sin duda alguna supo aprovechar la generosidad de su compañero de mil batallas. “People often tell me to chill, to just smoke the weed and be happy. But that’s how you die.” #NBA Star John Salley Explains How Cannabis Fits Into A Healthy Life. https://t.co/wMIfUDKxV7 pic.twitter.com/zxpJfjGgeC— High Times (@HIGH_TIMES_Mag) March 31, 2018

