Estudio científico advierte que California sufrirá una catastrófica súper inundación por el cambio climático

Las extrañas inundaciones recientes en Death Valley, California, el lugar más caliente del planeta, podría haber sido solo una pequeña muestra de lo que algunos científicos temen sucederá en el estado a un grado mucho mayor y con efectos nada menos que catastróficos.

Un estudio publicado en el sitio Science Advances y que fue difundido por CNN y otras publicaciones pretende alertar a la población de una potencial megainundación nunca antes vista en esta región de Estados Unidos, la cual abarcaría vastas regiones del estado de California, devastando ciudades y afectando a millones de habitantes.

Titulado “El cambio climático está aumentando el riesgo de una megainundación de California”, el estudio fue realizado por Xingying Huang y Daniel L. Swain, este último un experto de clima que trabaja con UCLA.

“Nosotros creemos que el cambio climático ya ha duplicado la posibilidad de un evento capaz de producir inundación catastrófica, pero mayores incrementos futuros son posibles debido al continuo calentamiento”, dicen los autores en la introducción del estudio.

Special Weather West report on new research into the rising risk of a California #megaflood in a warming climate, based on a new paper out today published by @xingyhuang and me. Detailed thread to follow. #CAwx #CAflood #ClimateChange #ARkStorm2https://t.co/P0tajwHteX — Daniel Swain (@Weather_West) August 12, 2022

Según ellos, el escenario de caída de agua por una tormenta extrema podría ser de hasta 400% por encima de los valores históricos en la Sierra Nevada, la cadena montañosa que recorre por el lado oriente de California y donde se acumula la nieve que luego se convierte en el agua que hidrata a grandes ciudades.

Ríos atmosféricos causarían semanas de lluvia torrencial en California

El estudio, en síntesis, dice que una serie de ríos atmosféricos, que son fenómenos comunes en California sostenidos por el vapor de agua producido por el Océano Pacífico, causarían semanas consecutivas de lluvia torrencial en la región de la Sierra.

El agua no lograría convertirse en nieve debido al clima más caliente de lo normal, y descendería directamente a las zonas bajas del estado. La zona más afectada sería el gigantesco Valle Central, donde ciudades completas como Sacramento, Fresno y Bakersfield, quedarían inundadas.

El Valle Central, que es clave en la producción agrícola del país, se convertiría en un verdadero mar dentro de California. Pero los autores dicen que los condados de Los Ángeles y Orange, donde se concentra la mayor cantidad de gente en el estado, también sufrirían terribles inundaciones y daños.

"California Megaflood: Lessons from a Forgotten Catastrophe: A 43-day storm that began in December 1861 put central and southern California underwater for up to six months, and it could happen again"https://t.co/h6EJZVYF2V pic.twitter.com/dplOaEtuQe — Dr. ZW (@ZombyWoof2022) August 12, 2022

El estudio aclara que las megainundaciones han ocurrido antes en California, como la de 1861-62 que transformó los valles de San Joaquín y Sacramento, con áreas que quedaron hasta con 30 pies de agua. En esa ocasión los ríos atmosféricos produjeron lluvia durante 43 días en la Sierra.

Los científicos creen que eventos como ése ahora pueden ocurrir de cada 25 a 50 años.

La diferencia es que ahora en el estado hay mucha mayor población que sería afectada y también que a mayor temperatura en la atmósfera, mayor cantidad de lluvia.

El calentamiento acelera la frecuencia de megainundaciones

Como parte de la discusión, los autores del estudio dicen que su análisis va más allá de recientes trabajos propios para demostrar que el cambio climático está incrementando robustamente la frecuencia y magnitud de secuencias de tormentas extremadamente severas capaces de causar megainundaciones en California. Death Valley, the hottest and driest place in the US just saw the 4th 1-in-1,000 year rain event in less than 2 weeks in the US.



3/4 of Death Valley’s annual rainfall fell in 3 hours. pic.twitter.com/0DK6HNNZTq— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 9, 2022

“Nuestro análisis sugiere que la posibilidad de que en el presente día (2022) las acumulaciones de precipitación por 30 días históricamente raras ya se han incrementado sustancialmente y que incluso aumentos modestos adicionales de calentamiento global darán por resultado mayores aumentos de probabilidades”, señalan.

“Ultimadamente, uno de nuestros objetivos es no solo entender estos eventos científicamente, sino también ayudar a California a prepararse para ellos”, dice Swain, uno de los autores del estudio. “Es una cuestión de cuándo y no de si ocurrirá”.

