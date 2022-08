Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de agosto de 2022

LEO

Vienen momentos familiares muy buenos que te ayudarán a cargarte de energía para darle entrada a nuevos proyectos que has tenido en mente. Un amor del pasado podría retornar en cualquier momento y con él muchas dudas surgirán en tu corazón. Debes aplicarte sino quieres perder el tiempo y salir lastimado o lastimada. No es momento de lamentaciones sino de ir a lo seguro por lo que quieres y mueve tu mundo, se aproximan grandes cambios en el área laboral, así como sentimental. Sino tienes pareja se ve un escenario excelente para concretar algo duradero y muy firma que te ayudará en gran medida a encontrar tu paz y estabilidad. Debes aprender a ser más perra que bonita o de lo contrario te verán la cara una y otra vez, has perdido ese carácter que te hacia tu misma, te lo han moldeado a su imagen y semejanza y sin duda alguna ya no eres la sombra de quien alguna vez fuiste.

VIRGO

Cuida más la parte de ese cuerpazo que te cargas porque estas a nada de que se lo lleve la shingada. Se más precavido en tu manera de ver el mundo y la vida y date cuenta de que estas rodeado de enemigos de los cuales muchos buscarán dañarte y afectarte de mil formas. Amor con amor se paga, si esa persona no te da y ofrece lo que mereces deja de perder el inche tiempo y ve por algo más sólido o estable que te llene de satisfacción. No permitas que terceras personas se metan en tu relación en caso de tener o de lo contrario podrían crear un conflicto del cual te será complicado librarte y salir. Día de mucha reflexión sobre tu presente, pasado y futuro, analizarás por todo lo que has pasado y todo lo que has vivido para poder tomar decisiones sobre lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida para consolidar tu felicidad. Tus números más importantes el día de hoy son el 3, 9 y 10.

LIBRA

Un viaje se podría cancelar en cualquier momento. Viene un encuentro con amistad en el cual se la pasarán soltando veneno de diversas personas pues se les da un shingo el de opinar y criticar a los demás. Amores importantes aparecerán cuando menos acuerdes y con ellos grandes cambios en tus estados de ánimo sin embargo deberás de ser más inteligente para no cagarla como siempre lo haces, deja tus celos a un lado y centra tu vida y energía en proyectos que te llenen de estabilidad y satisfacción. Amores de una noche con conocidos, ponte perra si eres mujer o terminarás en Barcelona y después no te querrá responder el hombre. Ya no te quejes por lo que no pudo ser y mejor aplícate en esas metas y sueños, pero con nuevas ideas y nuevos caminos para lograr materializarlos. Infecciones se aproximan y con ellas andarás de un carácter que ni quien te aguante. Es momento de iniciar de cero en cuestión de sueño, metas y proyectos.

ESCORPIO

. Amores del pasado se harán presente inclusive podría haber un encuentro sexual cuando menos lo esperes e imagines. No te dejes manipular por otras personas que buscarán afectarte o dañarte o hacerte sentir mal, haz a un lado esos comentarios y concéntrate en lo que tú quieres y piensa y sobre todo deseas para tu vida. Es momento de que se te quite lo endejo y comiences a luchar por todo eso que te hace feliz y mueve tu mundo. Vienen muchos cambios en ti bastante buenos que te ayudarán a mejorar en muchos aspectos sobre todo físicos, si has estado tomando bájale un poco a la bebida pues podrías presentar problemas que tienen que ver con diabetes en un futuro bastante próximo. Un nacimiento dentro de la familia se aproxima y con las grandes bendiciones para ti y los tuyos. Cuidado con dejarte llevar por comentarios de familiares lejanos, solo tienen mucha envida. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día.

ARIES

No te limites en lo que quieres, deseas y necesitas para ser feliz, ve por ello y que nadie quite tus shingadas ganas de ser la más perra entre las perras. Cuida mucho la parte de tus rodillas pues podría presentarse un problema en poco tiempo por lesión o torceduras. Cambios en los negocioso o laborales y un despido de un compañero se aproxima. No digas lo que sabes, guárdalo y utilízalo más adelante porque será tu arma para salir de un problema que se pudiera presentar al finalizar el mes. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás a planear un viaje con amistades y familia, debes aprender a creer más en tu sexto sentido pues este te ayudará a evitar una traición la cual vendrá por parte de una amistad. En la cuestión de amores debes ser muy cuidadoso de no exponer demasiado tus sentimientos pues no está el horno para bollos en este momento y podrías terminar más lastimado o lastimada que nunca.

TAURO

Aprende a quererte y amarte más de la cuenta pues solo así evitarás que otras personas te hagan daño. No te permitas cambiar si alguien no le gusta como eres, sino te acepta así que se shingue, no es momento que alguien robe tu esencia que es lo que te caracteriza. Traerás un carácter de la fregada debes comenzar a tranquilizarte porque no deben de pagar justos por pecadores, tu familia no es culpable de lo que sucede ni tus amistades así que aplícate y bájale tres rayitas a eso o podrías dañarte a ti mismo. Vienen propuestas laborales y viajes importantes en los cuales te la pasarás a toda madre, una propuesta para cambio de residencia o vehículo se aproxima y la consolidación de un sueño que esperabas desde hace ya de algún tiempo. Infidelidad en puerta en caso de tener pareja, ponte perra en cuestión de nuevos amores si estas soltero o soltera pues podrías gancharte con dos y después no sabrás ni que hacer.

GÉMINIS

A pesar de tu orgullo sabes querer bien y de la mejor manera, pero te cuesta mucho trabajo expresarlo y sin darte cuenta lastimas o dañas a personas que no lo merecen. Cuidado con cambios de conducta inesperados por parte de tu pareja en caso de tener, no serán los más adecuado y quizás esta escondiendo algo, si investigas encontrarás la razón. Vienen momentos buenos que deberás vivir y gozar al máximo pues solo así podrás concretar cada sueño y meta que te propongas. Vienen cambios en tu actitud laboralmente que te ayudarán a crecer un shingo. Debes aprender a ser más cuidadoso o cuidadosa con tus cosas pues se vienen pérdidas materiales o de dinero, inclusive podría ser un robo de la persona que menos piensas e imaginas. Atiende tu vida y preocúpate por lo que te hace feliz y no por las críticas y comentarios negativos que buscan derrotarte o hacerte pasar un mal momento o un mal rato.

CÁNCER

Se acerca un viaje muy importante que has estado posponiendo y con los grandes momentos que te ayudarán para lograr cierta estabilidad en tu vida y sobre todo en tu familia. Requieres marcar bien la meta y el objetivo y seguir un camino recto y efectivo si quieres lograr ese sueño que tanto has querido o anhelado en tu vida. No te permitas rendirte ni una vez más o de lo contrario será complicado que te vuelvas a levantar. Tus números más importantes este día serán el 13, 23 y 45. Aguas con lo que sale de tu boca podrías meterte en problemas. Vienen dolores musculares o alergias por la mañana que podrían causarte conflicto a largo plazo. Tu carácter a pesar de ser insoportable te ha ayudado mucho a lograr lo que te da tu gana. Ya no te andas con medias tintas y sabes bien expresar y decir sin pelos en la lengua lo que quieres, necesitas y te molesta de los demás o de la propia vida.

PISCIS

No es momento de creer en sueños endejos que no se van a cumplir, es momento de poner los inches pies en la tierra y enfrentar cada caída y cada golpe que la vida ha puesto sobre ti. Aprende a ver la vida de otra manera y deja de pensar que todo lo que sucede es injusto, la vida te ha llenado de oportunidades en todos los sentidos, pero no has logrado aprovecharlas. Tus números de la suerte son el 12, 45 y 32 aprovéchalos porque traerás mucha suerte en juegos de azar. Si tienes ya una relación momento de nuevas cosas, no se queden estancados y renuévense para que todo vuelva afluir y florecer. No es momento de una relación sino de reinventarte para que logres tus metas y objetivos. Si sigues pensando en lo que no pudo ser no podrás lograr ningún proyecto ni meta en tu vida. Amores del pasado ya no volverán por el momento ancina que cierra de una vez esos ciclos tontos y dale vuelo a la caricia con nuevos amores, pero con las precauciones adecuadas.

ACUARIO

Cambios de conducta en una amistad que te sacará de tus casillas. Es momento de que creas más en ti y en tu capacidad de lograr tus objetivos y metas, la vida es buena y ha sido buena contigo pues a pesar de todo has sabido levantarte e ir por lo que te llena. En Caso de querer viajar se ve un escenario perfecto para hacerlo solo debes cuidar un poco a quien expondrás tus sentimientos pues podrías conocer nuevas personas que serán importantes para ti en tu vida. Podrías tomar un curso o estudiar algo en próximas fechas. Cuidado con karmas del pasado que podrías seguir arrastrando hasta el día de hoy. Te pierdes mucho en tu camino y por esa cuestión no logras avanzar ni mauser, debes tener una meta fija para poder ir por eso que te mueve y dejar de perder en tiempo en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Laboralmente viene estabilidad no muchos cambios, pero te mantendrás un tiempo como hasta ahora. Días en los cuales la vida te llenará de sorpresas con la visita de personas de tu pasado que extrañabas mucho.

CAPRICORNIO

Amores de una noche están en camino y con ellos oportunidades de volver a confiar y creer en alguien. No descuides la parte de piernas y estomago pues podrías presentar un problema en próximas fechas. Tus números de la suerte son el 1, 4 y 13. Momento de declarar al universo y agradecer por lo que tienes, decreta y se te será dado, una mayor conexión con el ser supremo podría ayudarte mucho a encontrar estabilidad en tu vida. Momento de recobrar la confianza en ti, momento de que te decidas a ir por lo que quieres y mueve tu mundo. No es momento de lamentaciones endejas, lo que no fue ya no será así que has lado esas situaciones que podrían estancarte o alentar tu camino. Cuida mucho a tu familia y pasa más tiempo con ellos pus podría acercarse una desgracia la cual lamentarás. Momentos de incertidumbre por chismes de los cuales te vas a enterar y te involucran demasiado. Aprende a quererte con todos tus defectos y a no permitir que nadie te quite el sueño de ser feliz y estar bien en todos los aspectos.

SAGITARIO

Sueños premonitorios te indicarás situaciones que están por suceder, traes el don muy desarrollado y ese te va a ayudar mucho a crecer y detectar traiciones. Ten mucho cuidado con cambios en cuestiones que tienen que ver con los dineros pues no te saldrán como esperas y podría haber perdidas. Aprende a ser más fuerte y no doblegarte ya más por nadie, eres un signo muy débil, pero si te lo propones pues convertirte en uno de los más fuertes, saca fuerza de donde puedas y se más duro y sin sentimientos pues solo así lograrás que nadie quiera pasarse de listo contigo sobre todo en el área sentimental y laboral. Vienen días buenos en los que entenderás por qué muchas cosas no se han dado, grandes viajes se aproximan y con ellos encuentros amorosos muy importantes que te dejarán gran sabor de boca. Amores de una noche y un cambio de casa o vehículo se ve muy próximo en tu vida. Tus números de la suerte son el 12, 17 y 21. Es momento de hacer caso a tu sexto sentido, aprende a escucharlo sobre todo cuando las personas te mienten o engañan pues por medio de el conocerás su verdadera cara.